Katherine Langford, de '13 Reasons Why', sería la gran sorpresa de Avengers 4

Este viernes llegaron más detalles de Avengers 4 y, en ese marco, se reveló que la actriz australiana Katherine Langford, quien saltó a la fama con 13 Reasons Why, formará parte del nuevo filme de Marvel, según informan medios norteamericanos.



El sitio The Wrap fue el primero que reportó que Langford, conocida por su rol protagónico en la serie 13 Reasons Why, había rodado algunas escenas para Avengers 4. Tras ello, The Hollywood Reporter confirmó la información.



Ambos medios no brindaron detalles acerca del personaje que tendrá Katherine Langford en la película. Además, Marvel Studios ha evitado dar detalles al respecto.



Es importante precisar que por su actuación como Hannah Baker en '13 Reasons Why', Langford obtuvo una nominación a los Golden Globe. Se conoce que ella tendría tiempo ya que no será parte de la tercera temporada de la serie de Netflix.

Avengers 4 está programada a estrenarse el 3 de Mayo del 2019 y será dirigida por Anthony y Joe Russo, encargados de filmar Avengers: Infinity War.