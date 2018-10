Avengers 4: Los villanos que sustituirán a Thanos y su Guantelete del Infinito [FOTOS]

La primera oportunidad para ver al 'titán loco', Thanos en el completo universo cinematográfico de Marvel tuvo como lugar el año 2012, porque apareció en esa escena postcréditos de The Avengers. Después de 5 largos años la batalla definitiva contra el villano máximo aún no se ha dado, pero se acerca. La nueva entrega de (Avengers: Infinity War) y su secuela marcarán el final de Thanos sin ninguna objeción, ya que el villano no podrá (según la historia) contra la fuerza combinada de los Avengers y los Guardians of the Galaxy.

Pero ¿Qué vendrá después? ¿Hay un futuro posterior a Thanos? Aquí te contamos quiénes serían los posibles villanos después de 'El Titán Loco'. Lo que se sabe hasta el momento es que nos embargan muchas preguntas ¿La decisión ya fue tomada o aún está por saberse? Además de eso, el próximo acuerdo con FOX y Disney podría abrir la puerta a los villanos que Marvel podría elegir en el futuro. Es posible que un villano de los X-Men o los Cuatro Fantásticos esté en el horizonte.

LISTA DE VILLANOS DESPUÉS DE THANOS:

1.- Mefisto (Mephisto)

Mefisto es un personaje ficticio, un supervillano que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. El personaje aparece por primera vez en The Silver Surfer # 3 (diciembre de 1968) y fue presentado en el universo Marvel por Stan Lee y John Buscema basado en Mephistopheles, un personaje demoníaco de la leyenda de Fausto, que a menudo se hacía pasar por Mephisto como un apodo.

Debutando en la Edad de Plata de los cómics, el personaje apareció en más de cuatro décadas de la continuidad de Marvel.

2.- Beyonder (Todopoderoso)

El Beyonder es una entidad cósmica ficticia que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Creado por el escritor Jim Shooter y el artista Mike Zeck, el Beyonder apareció por primera vez en Secret Wars # 1 (mayo de 1984) como un ser invisible, casi omnipotente, que secuestró a los héroes y villanos del Universo Marvel y los obligó a luchar en otro planeta llamado Battleworld.

Creado por el escritor Jim Shooter y el artista Mike Zeck, el Beyonder apareció por primera vez en Secret Wars #1, ​como un ser invisible, aparentemente casi omnipotente. Reaparece en Secret Wars II #1 (julio de 1985), que fue escrito por Jim Shooter y dibujado por Al Milgrom.

3.- Namor

Namor (o Namor Mckenzie) es un personaje publicado por Marvel Comics aunque su creación precede a dicha empresa: fue creado por Bill Everett para la editorial Timely, que muchos años después se convertiría en Marvel. También llamado el hombre submarino o el hijo vengador, apelativo que le fue dado bastante tiempo antes de su afiliación a los Vengadores.

Namor fue también responsable de la reintroducción del Capitán América en el universo Marvel, al golpear los hielos del polo norte y desprender un trozo dentro del cual el Capitán América se encontraba congelado.

4.- Dormammu

Dormammu es un personaje de ficción que aparece en los cómics americanos publicados por Marvel Comics. El personaje apareció por primera vez en Strange Tales #126 (noviembre de 1964), y fue creado por Stan Lee y Steve Ditko. Debutando en la Edad de Plata de los cómics, Dormammu ha aparecido en seis décadas de publicaciones de Marvel, destacando en los títulos de Doctor Strange y series limitadas como un enemigo recurrente del héroe místico. El personaje también ha aparecido en mercadería asociada de Marvel, incluyendo películas, series de televisión animada, juguetes, tarjetas de intercambio y videojuegos.

5.- Blackheart

Blackheart es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. El personaje generalmente es representado como un adversario del superhéroe Ghost Rider. Creado por la escritora Ann Nocenti y el artista John Romita, Jr., Blackheart apareció por primera vez en Daredevil # 270. Es un demonio altamente poderoso, creado por Mephisto. Los poderes que posee están unidos a él, como, fuerza sobrehumana, velocidad y resistencia. Así mismo, posee telepatía, telequinesis y puede levitar, puede teletransportarse a diferentes dimensiones (inter-dimensional), cambiar su aspecto y su tamaño. Puede entrar y salir de los diferentes planos existenciales y dimensiones a su voluntad, también tiene la capacidad de regeneración a nivel molecular y la habilidad de crear distintas formas de energía, como poderosos rayos de energía para conmocionar sus enemigos.

EL DATO:

Avengers 4 estará estrenándose el 26 de abril de 2019.