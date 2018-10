Marvel Studios solo estrenará dos películas en el 2020

Marvel Studios no podrá contar con su cuota de estrenos en el 2020, ya que se dio a conocer que la firma ha removido una de las películas del calendario post Avengers 4. ¿Será Guardianes de la Galaxia vol.3 la gran sacrificada?



Los diferentes problemas con Guardianes de la Galaxia 3 han generado que dicho estudio haya optado por retirar una de las fechas separada en ese año.

Hay que recordar que tras Avengers 4, Marvel Studios solo tenía confirmado un proyecto (Spider-Man: Far From Home). Para el 2019 planeaba estrenar películas en en estas fechas: 1 de mayo, 31 de julio y 6 de noviembre de 2020. No obstante, la fecha apartada en julio ya no será considerada.



La decisión de Disney no ha sido explicada oficialmente, pero en el calendario de películas detalla únicamente dos fechas separadas con películas sin títulos. Mira el cronograma de filmes para el 2020.



14 de febrero de 2020: Película Live Action de Disney sin titulo

6 de marzo de 2020: Animación Pixar sin titulo

27 de marzo de 2020: Mulan

1 de mayo de 2020: Película Marvel sin título

29 de mayo de 2020: Maléfica 2.

19 de junio de 2020: Pelicula Pixar sin título.

24 de julio de 2020: Jungle Cruise.

9 de octubre de 2020: Disney Live Action sin titulo

6 de noviembre de 2020: Película Marvel sin título.

25 de noviembre de 2020: animación sin título de Disney.

23 de diciembre de 2020: Disney Live Action sin título.



Cabe señalar que las principales candidatas para estrenarse en el Universo Cinematográfico de Marvel en ese año son Black Widow, Black Panther 2 y Doctor Strange 2.