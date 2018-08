Guardianes de la Galaxia: Walt Disney tomó una decisión sobre el pedido para que James Gunn regrese

El despido del director James Gunn de "Guardians of the Galaxy Vol. 3" desató una controversia desde diferentes tribunas. Así, tanto el elenco como otros aficionados alzaron la voz para que se considerara la posibilidad de que retorne. Ante ello, Walt Disney Studios adoptó ya una decisión.



Según la revista Variety, que consigna fuentes cercanas a Walt Disney, Alan Horn, presidente de la firma, fue quien ratificó la decisión de que James Gunn no dirija la próxima película de Guardianes de la Galaxia.

PUEDES VER Guardianes de la Galaxia: Nuevas fotos complican la situación de James Gunn

El medio norteamericano detalló que Horn se reunió con James Gunn, ello con el fin de que los ánimos se apaciguaran. Sin embargo, ello no cambió la suerte del director: la decisión es definitiva, indica Variety.



Cabe precisar que Kevin Feige, mente detrás del Universo Cinematográfico de Marvel, no estuvo presente en la cita. Él buscaba que Gunn se reincorpore, aunque iba a respaldar la decisión final de la firma.

NO TE LO PIERDAS Guardianes de la Galaxia: ¿Quién será el director de la tercera entrega del film?



Es importante recordar que Gunn fue separado de "Guardianes de la galaxia 3" tras ser revelados una polémicas publicaciones suyas en Twitter -escritas hace una década- sobre abuso infantil.





Dato



"Guardianes de la galaxia 3" está programada para estrenarse en el 2020.