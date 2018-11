John Cena podría ser el próximo Capitán América tras Avengers 4

En las últimas horas, John Cena causó revuelo en las redes sociales tras publicación en su cuenta de Instagram. En esta se puede ver una foto del escudo que utiliza el Capitán América, uno de los personajes más importantes de Avengers

De hecho, esta idea no parece tan descabellada. Anteriormente, Chris Evans quien ha interpretado a Steve Rogers durante la última década declaró que dejará de interpretar al superhéroe después de Avengers 4: "Interpretar éste papel durante 8 años ha sido un honor. A todos los que están delante de la cámara, delante de la cámara y en el público. ¡Gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido".

