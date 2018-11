Netflix anuncia la llegada de 'Neon Genesis Evangelion' para 2019 [VIDEO]

Neon Genesis Evangelion será sin duda alguna "el mayor logro para Netflix" en la última temporada, aunque su búsqueda continua para convertirse en el dueño absoluto del anime mundial con series para el recuerdo. A principios de este año, debutó en exclusiva el brillante "Devilman Crybaby 2", secundado por series populares como "Aggretsuko" y "B: The Beginning".

Pero conseguir los derechos exclusivos de Evangelion es mucho más importante que todas las anteriores juntas. Pues no ha existido la forma de transmitir la amada serie de Gainax antes, por una parte o por contenido completo. Evangelion corrió por solo 26 episodios entre 1995 y 1996, y la teoría dice que el anime se desarrolla en el año 2015 luego del devastador ataque que dejó a la Tierra con enormes secuelas en cada rincón del mundo.

Estas situaciones despertaron a varios "monstruos mecánicos" llamados "Ángeles" que ahora están dispuestos a destruir lo que queda de la raza humana. Un equipo de fuerzas especiales llamado Nerv utiliza mecanismos gigantes llamados Evas para combatir a los Ángeles, y solo un grupo pequeño de adolescentes, incluido Shinji Ikari, se encuentra calificado para pilotar a los mecs.

Las dos películas en mención son nada más y nada menos que: "Death and Rebirth" y "The End of Evangelion", ambas gestionadas en 1997, cuando todavía se creía que el anime era más de terror existencial y no tanto de acción en sí. Desde ahí el estudio de animación profesional ha regresado al clásico Evangelion, con una colección de películas destinadas a volver a imaginar la serie original.

Netflix hizo el anuncio oficial sobre este tema: "Dos palabras: Evangelion y Netflix. El anime que dejó al mundo sin aliento está de regreso. La serie original de veintiséis episodios, ‘Neon Genesis Evangelion’, y las dos películas, ‘Neon Genesis Evangelion: El final de Evangelion’ y ‘Neon Genesis Evangelion: Muerte, se estrenan en 2019, ¡solamente en Netflix!“.

EL DATO:

En Japón Evangelion es un fenómeno que llegó a recaudar cerca de $14.9 mil millones en dólares.