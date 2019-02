Disney buscará un actor para ser el nuevo Wolverine del Universo Cinematográfico de Marvel

La compra de 20th Century Fox por parte de Disney ha generado que se abran las posibilidades para que diferentes superhéroes sean tomados en cuenta por el Universo Cinematográfico de Marvel tras Avengers Endgame. Es el caso de Wolverine, de quien ya se busca a un actor para reemplazar el vacío dejado por Hugh Jackman.



En ese sentido, la productora Lauren Shuler Donner, que estuvo detrás de las películas de X-Men de Fox- detalló que todas las decisiones vendrán del mismo Disney y el productor Kevin Feige.



“Con Kevin comenzamos la primera película de los X-Men. Él trabajó para mi y tiene un gran sentido de la historia. Tiene una gran habilidad para abordar cada mundo y reunirlos en uno solo”, aseguró a /Film.



“Confío en Kevin y confío en que cuidará a los X-Men”, enfatizó Lauren Shuler Donner.



En tanto, ella destacó el rol que tuvo Hugh Jackman y señaló que espera verlo, de alguna forma, nuevamente involucrado en ese rol.



"Una vez que alcanzas cierta edad, el cuerpo ya no va a funcionar. Creo que era es prudente decir: “Estoy en ese punto. No puedo hacerlo”. Ahora, eso no significa que no pueda volver como Wolverine más viejo. Nunca se sabe. Wolverine en el futuro, nunca se sabe”, indicó.



Cabe recordar que Avengers 4: Endgame, a estrenarse el 26 de abril, marcará un punto de quiebre en el el Universo Cinematográfico de Marvel.