Director de Shazam explicó por qué no hay un nuevo trailer [VIDEO]

Director del largometraje más esperado de los últimos meses; Shazam, se refirió a las reiteradas críticas por falta de un nuevo tráiler, señalando que 'no se está trabajando en este proyecto' que tiene a los hinchas en vilo. Por eso David F. Sandberg, salió al frente y declaró mediante su red social de Twitter para encarar a 'los mal hablados' y personas que desean el fracaso del proyecto.

“No tengo ninguna actualización específica sobre el tráiler que pueda compartir con ustedes en este momento. Todo lo que puedo hacer es divertirme con ello o no decir nada”, sostuvo en su red social principal de Twitter; David F. Sandberg. Quien también señaló lo siguiente: "Como dices la película casi está acá, y no es como que el marketing la vaya a frenar ahora”.

I just don’t have any specific trailer updates that I can share with you at this point. All I can do is have fun with it or say nothing. Most of the time I do the latter. But like you say, the movie is almost here, and it’s not like the marketing is going to slow down now. https://t.co/bWJIqIJ30j