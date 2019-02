Presidente de la AFA habla de los próximos amistosos de Argentina: "No tengo dudas de que Messi estará"

La lista de convocados de Lionel Scaloni saldría en estos días para los partidos amistosos de marzo ante Venezuela y Marruecos. En ese sentido, el rumor va en aumento de que Lionel Messi regrese a vestir la albiceleste, después de varios meses. Claudio Tapia, mandamás del fútbol argentino, aseguró que todo depende del estratega.

"La vuelta de Messi va a depender de que el cuerpo técnico o Scaloni lo convoque. Yo soy un convencido de que si lo convocan, va a estar con la Selección nacional (...). Sin dudas (Messi) tiene las mismas ganas que tuvo siempre y nosotros estamos muy contentos de que sienta éstas ganas de querer estar, que tenga ganas de defender nuestra camiseta", manifestó Tapia.

Del mismo modo, agregó: "Es una decisión que tiene que tomar el cuerpo técnico y no tengo dudas de que, si está, va a estar nuevamente en la Selección. Nunca se fue, porque realmente las otras veces no fue convocado (...). La lista se va a dar los primeros días de marzo y ahí nos sacaremos la duda. Pero, sin dudas, Messi va a estar".

"Chiqui" Tapia no dudo de opinar sobre la situación actual y el futuro de la Selección, expresó: "Quizá hoy el contexto es mucho más auspicioso por los resultados deportivos que la Sub 20 y la Sub 16, que ganó este torneo en Portugal. Con Menotti como Director de Selecciones las cosas se están llevando de la mejor manera, y creo que es tiempo de que empecemos a plasmar la idea que tenemos del proyecto de selecciones, para poder desarrollarlo en el próximo mundial de Qatar".