Shazam!: revelan la duración de la nueva película del Universo DC

Shazam!, película producida por Warner Bros, se estrenará en 5 de abril y cada vez se brindan más detalles del nuevo superhéroe del Universo DC. Así, se dio a conocer la duración que tendrá esta nueva película.

Tanto el aplicativo y el portal web de Fandango han revelado que la duración de Shazam! será de 2 horas y 12 minutos.

Just say the word. #SHAZAM - in theaters April 5. pic.twitter.com/1GJ2HvupyK