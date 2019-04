¿ESTARÁ MESSI? Predicción del 'Equipo de la Semana 29' en el FIFA 19 [FOTO]

Como es habitual de todos los miércoles, a partir de la 10:00 a.m. (hora peruana), sale una nueva entrega en el 'Equipo de la Semana' en el FIFA 19. Cientos de 'gamers' empiezan a lanzar diferentes nombres y alucinar con los jugadores que podrían tener su carta In Form (IF).

Uno de los casi "fijos" en salir es Iago Aspas, quien se puso el traje de héroe en el triunfo 3-2 sobre el Villarreal. Sin embargo, la carta más esperada es el TIF (Third/Tercer In Form) de Lionel Messi. ¿EA Sports lo considerará en el 'Equipo de la Semana 29'?

Pese a que muchos esperan con ansias el tercer IF de Messi, EA Sports no lo considerará en esta entrega. Pues, el astro 'blaugrana' ha registrado un par de dobletes en la presente Liga Santander y no fue incluido en el 'Team of the Week' (TOTW), por lo que esta vez no será la excepción.

Recordemos que 'La Pulga' presenta dos cartas especiales y estas se dieron en el 'Equipo de la Semana 14 y 24'. En el primero mencionado anotó un hat-trick y sirvió dos pases de gol ante Levante, mientras que en el segundo firmó otro hat-trick y dio una asistencia contra el Sevilla.

Los jugadores que sí aparecerían serían Iago Iaspas, quien viene de anotar un doblete en la victoria 3-2 del Celta de Vigo sobre el Villarreal. Otro que también aparecería es Bernardo Silva, autor de un gol y una asistencia en el triunfo 2-0 del Manchester City sobre el Fulham.

Es preciso mencionar que estas predicciones fueron publicadas, como es de costumbre, por la cuenta FIFAnáticos en Twitter. Acá te dejamos la lista completa de los jugadores que podrían salir.

EL DATO:

Lionel Messi tiene una carta 'TOTY' (Team of the Year) valorizada en en 4 millones de monedas.