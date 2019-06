Melissa Klug prepara demanda contra la madre de Jefferson Farfán

Melissa Klug está muy enfadada con las declaraciones que hiciera Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, quien aseguró que la empresaria no le da la debida atención cuando ella va a visitar a sus nietos. De acuerdo a Doña Charo, la chalaca no la deja entrar a su domicilio y apenas puede ver a sus retoños en la calle. Melissa desmiente la versión de la mamá de su expareja y, según sus propias palabras, alistará una demanda porque siente que ella ha "manchando su honra como mujer y madre".

"Todo lo que ella ha dicho me lo tendrá que probar, creo que ella olvidó que tengo cámaras en la puerta de mi casa. Está manchando mi honra como mujer y madre, todo lo que ella ha declarado ahora me lo probará porque quien la va a demandar soy yo. Yo salgo con todo y pruebas si así me lo piden", dijo Melissa Klug en una entrevista al diario "Trome".

¿Qué fue lo que dijo Doña Charo? En una entrevista al programa Domingo al Día, la madre de Jefferson Farfán lamentó la complicada relación que lleva con Melissa Klug, ya que su única intención es ver a sus nietos.

"Me duele mucho porque ellos son mis nietos también. Yo los quiero tanto a mi nieta como ellos y no es justo que me maltrate de esa manera. No es justo, porque yo no soy mala, si lo fuera tendría un hijo malo y mi hijo nunca lo ha sido porque lo he criado con valores y con buenos sentimientos”, señaló a Domingo al Día.

El problema surge a raíz del supuesto departamento que compró Jefferson Farfán a Yahaira Plasencia. Las cámaras del programa de Magaly Medina difundieron a Doña Charo haciendo uso de la camioneta de seguridad del jugador de la selección peruana donde también se encontraban los hijos de la Foquita.

Aquello no le gustó para nada a Melissa Klug, quien se mostró muy sorprendida por la actitud de la madre de Jefferson Farfán. Además, la chalaca aseguró que Doña Charo no tiene la consideración que afirmó en las entrevistas con sus propios nietos y que solo los visitaba una vez al mes.