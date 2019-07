La Casa de Papel 3: ¿Cuándo y a qué hora estará disponible en Netflix? [VIDEO]

Los "seriéfilos" esperan con ansias el viernes 19 de julio, fecha que se estrenará en el mundo "La Casa de Papel 3". El día se sabe desde hace varios meses, pero, ¿cuál es la hora exacta que estará disponible esta producción española a través de Netflix?

La tercera temporada de la serie española se estrena este viernes de las 00:00 horas del Pacífico. ¿Qué hora es exactamente en el Perú y otros países de la región?



-Centroamérica (excepto Panamá) - 01:00 a.m.

-México, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú - 02:00 a.m.

-Venezuela, Cuba, Bolivia, Chile, Puerto Rico, República Dominicana y Paraguay - 03:00 a.m.

-Argentina y Uruguay - 4:00 a.m.

Las zonas horarias son confusas. Aquí puedes ver a qué hora se estrena el viernes #LCDP3 en tu país.

🇺🇸PST: 0:00am

🇲🇽🇵🇪🇨🇴: 2:00am

🇻🇪🇨🇱🇺🇸EST: 3:00am

🇧🇷🇦🇷: 4:00am

🇵🇹🇬🇧: 8:00am

🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇩🇪: 9:00am

🇬🇷🇹🇷: 10:00am pic.twitter.com/23zocdnPce — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 17 de julio de 2019

Es decir, si quieres ser de los primeros en verlo para evitar los spoilers, deberás despertarte de madrugada. ¿Vale la pena trasnocharse para una maratón?

Los teasers y el tráiler de "La Casa de Papel 3" adelantaron que nuevamente la banda de atracadores, liderados por el profesor (Álvaro Morte), se juntarán, pero esta vez para rescatar a Río (Miguel Herrán), quien fue capturado en una isla paradisíaca mientras vacacionaba con su novia Tokio (Úrsula Corberó).

Recordemos que días se atrás se anunció que "La Casa de Papel " tendrá una cuarta temporada y que en los próximos meses se iniciarán las grabaciones.

La Casa de Papel 3: Trailer en Netflix

EL DATO

"La Casa de Papel" es producida por el canal Antena 3 de España.