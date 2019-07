'Pichanguero' fue sacado de la cancha por su enamorada en pleno partido de fútbol 7 [VIDEO]

El fútbol es el deporte rey en el mundo. Miles de hombres y mujeres lo practican a diario y el Perú no es ajeno. Además, desde que la 'Blanquirroja' clasificó al Mundial Rusia 2018 y alcanzó la final de la Copa América en Brasil, la práctica ha ido en aumento.

Pero en una cancha de fútbol 7 en algún rincón de Lima, unos jóvenes disputaban un entretenido encuentro hasta que de pronto, ocurrió lo impensado.

Resulta que uno de los 'pichangueros' estaba concentrado en generar un ataque para su equipo cuando de pronto una mujer entró al terreno de juego para interrumpir el partido y llevarse a su pareja a casa.

Sus compañeros no podían creer lo que estaban viendo y algunos no soportaron por lo que estallaron en risa. El joven, acató la orden de su enamorada y no le quedó de otra que dejar a su elenco con uno menos.

El hecho fue registrado por un hombre que se encontraba cerca del lugar de los hechos y no dudó en grabar la escena para luego compartirla en las diferentes redes sociales.

En los últimos minutos del material audiovisual incluso se observa que la enamorada le jala del cabello ya que el 'pichanguero' intentó volver al campo de juego.