Spider-man 3: fecha de estreno confirmada y más detalles sobre la nueva película del 'trepamuros' en el UCM

Spider-Man vuelve al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) o quizá realmente nunca se fue. Este viernes se acaba de confirmar la realización de una tercera película del superhéroe arácnido producida por Kevin Feige y Marvel Studios.

Sony y Disney arreglaron sus diferencias y llegaron a un nuevo acuerdo, aunque todavía no se han revelado cifras ni porcentajes del mismo. Lo que sí es seguro que el 'Spidey' de Tom Holland tendrá una trilogía.

Recordemos que ambientadas en el UCM, el 'trepamuros' ha tenido ya dos roles protagónicos: Spider-Man: De Regreso a Casa (2017) y Spider-Man: Lejos De Casa (2019), esta última fue la película más taquillera en la historia del personaje (US$ 5,6 mil millones).

Además, Spider-Man también apareció en tres películas junto a otros superhéroes: Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

"Spider-Man 3" será protagonizada, claro está, por Tom Holland y ya tiene hasta fecha de estreno: el 16 de julio del 2021. Será parte de la Fase 4 del UCM.

"Estoy encantado de que el viaje de Spidey en el MCU continúe, y yo y todos nosotros en Marvel Studios estamos muy entusiasmados de poder seguir trabajando en ello", dijo Kevin Feige.

Algunos rumores que aparecen en diferentes redes sociales aseguran que el 'amigable vecino' aparecería en otra película del UCM.

“We have had a great collaboration over the last four years, and our mutual desire to continue was equal to that of the many fans. We are delighted to be moving forward together.” https://t.co/gLCeSlmDX6 pic.twitter.com/VRtXtC3g8Y