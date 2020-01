God Level Chile 2020: Misionero y el momento exacto que calló a Cayu [VIDEO]

La primera jornada de la God Level 2vs2 All Stars World Edition será recordada - lamentablemente - por un papelón, ya que, Misionero y Cayu tuvieron una fuerte discusión en la tarima del Teatro Caupolicán.

Desde que inició la God Level 2vs2 All Stars World Edition en Chile, Cayu mostró su incomodidad por algunas actitudes del argentino Daría Silva, más conocido en la industria del Hip-Hop como Misionero.

En las imágenes difundidas en Twitter, se observa cómo el host Misionero hace aguantar una arenga de su colega chileno y Cayu respondió con un "no me dejas hablar" durante la God Level 2vs2 All Stars World Edition.

Sin embargo, no todo quedó ahí. ¿Por qué? Pues, cuando llegó la batalla de Aczino - Dominic ante Valles T con Carpediem. En dicho enfrentamiento, Misionero decide acercarse a Cayu para silenciarlo bruscamente.

"Brother, silencio, que quien organiza aquí soy yo", fue lo que le expresó Misionero a Cayu, quien lo manejó de manera muy profesional en ese momento. Poco después, el artista sureño terminó abandonando el popular evento.

VIDEO | Misionero calló al host Cayu God Level

Freestyle God Level Chile 2020: ¿Quién es Misionero?

Darío Silva, conocido en el mundo rap como 'misionero', nació en Argentina, exactamente en la provincia de Misiones en el año 1983. También fue competidor de la Batalla de los Gallos en dos ediciones, pero se retiró y automáticamente en presentador del evento mas esperado por todos.

¿Dónde nació el freestyle?

Nadie sabe verdaderamente quien fue la primera persona que empezó a improvisar el rap, cuando comenzó, o dónde tomo lugar verdaderamente, sin embargo, se cree que tuvo origen en la escena Hip Hop de la Costa Este de Estados Unidos (East Coast) a mediados de los 80.