Super Bowl 2020: taclean a mujer que quiso ingresar y desnudarse en la final de NFL [FOTOS]

Super Bowl 2020 | La final de la NFL deja muchos momentos memorables y en esta edición, con Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers a la cabeza no fue la excepción. Así, se apreció un momento que casi pasó desapercibido por los televidentes: una mujer intentó robarse el show ingresando al campo de juego en el Hard Rock Stadium, aunque no tuvo suerte en su intento.

Una bella fanática intentó llegar a la superficie de juego durante el Super Bowl 2020, pero fue abordada por el personal de seguridad en la primera mitad del juego en el Miami Gardens, Florida. Así, uno de estos apeló a aplicar un tacle para evitar el avance de la intrusa.

Tras ser intervenida, la mujer fue trasladada fuera del campo y fue detenida. Al momento de ser alejada del campo, ella decidió levantarse el vestido en señal de protesta.

“Una mujer trató de saltar al campo durante la Super Bowl LIV siendo contenida por la seguridad del campo. Fue esposada detrás de la zona de anotación de los 49ers y escoltada fuera del campo. Cuando se iba, se levantó el vestido”, publicó el periodista especializado de fútbol americano.

A woman tried to run onto the field at Super Bowl LIV and was restrained by security. She was handcuffed behind 49ers' end zone and escorted off the field. As she was leaving, she raised her dress and flashed.