Ver Super Bowl 2020 EN VIVO, Chiefs vs 49ers RESULTADO EN DIRECTO vía TV Azteca

Ver TV Azteca EN VIVO Super Bowl 2020 Chies vs. 49ers por FOX Sports ONLINE vía FOX Sports, Televisa, TUDN y ESPN. Los equipos de Kansas City y San Francisco juegan este domingo 2 de febrero (6.30 p.m. hora peruana) en el famoso Super Tazón que se disputará en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Estados Unidos. Sigue el MINUTO x MINUTO vía INTERNET con todas las incidencias por Libero.pe.

Super Bowl 2020 EN VIVO vía TV Azteca y FOX Sports

Sigue todas las incidencias del Super Bowl.

Super Bowl 2020 Marcador en directo

Equipos 1° cuarto 2° cuarto 3° cuarto 4° cuarto Chies 10 0 0 0 49ers 10 0 0 0

Shakira y Jennifer López EN VIVO Super Bowl 2020

- ¡Comenzó! Shakira y Jennifer López se lucen juntos en el Hard Rock de Miami! Tremendo espectáculo.

- ¡Atención! En breve inicia la presentación especial de Shakira y Jennifer López.

Black Widow

- Tráiler de Black Widow.

SEGUNDO CUARTO

Minuto a minuto.

- Q2: ¡Atención! Termina en empate el duelo en este segundo cuarto. 10-10.

- Q2: Dustin Colquitt rechaza para los Chiefs. Los 48ers empiezan la jugada por la yarda 20, luego del touchback.

- Q2: Kansas busca irse con la ventaja antes del descanso. San Francisco se ha recuperado y no cede. Es un partido muy parejo en el Hard Rock Stadium.

- Q2: ¡Touchdown para los 49ers! Jimmy Garoppolo encuentra a Kyle Juszczyk para empatar el partido en Miami. Empatan 10-10.

¡TD DE 49ERS!#SBxFOX Jimmy Garoppolo encuentra a Kyle Juszczyk para empatar el partido en Miami @FOXImpactoNFL #NFLxFOX pic.twitter.com/0YmYfskzFZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 3, 2020

- Q2: Hay muchos problemas para los 49ers están perdiendo todos los mano a mano.

- Q2: Harrison Butker anota el gol de campo. Ventaja para los Chiefs por 10-3.

¡FG DE CHIEFS! #SBxFOX Harrison Butker logra el intento de 31 yardas para aumentar la ventaja de Kansas City@FOXImpactoNFL #NFLxFOX pic.twitter.com/Tq5y2QwcXw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 3, 2020

- Q2: Williams ha sido una pesadilla para la línea de defensores de los 49ers.

- Q2 | En la 44 de Kansas City, Nick Bosa muestra toda su velocidad en la línea frontal y le pega a Mahomes pero el quarterback antes saca el pase a manos de Sammy Watkins para avanzar 28 yardas.

- ¡Comenzó el segundo cuarto entre los San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs!

PRIMER CUARTO

Minuto a minuto.

- Q1: Patrick Mahomes anota por la vía terrestre para darle la ventaja a Kansas City en los últimos segundos del primer cuarto

¡TD DE CHIEFS!#SBxFOX Patrick Mahomes anota por la vía terrestre para darle la ventaja a Kansas City en los últimos segundos del primer cuarto @FOXImpactoNFL #NFLxFOX pic.twitter.com/qtbEQqoyvm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 3, 2020

- Q1: En la recta final del 1Q, Chiefs festeja así la ventaja de 3-7 sobre 49ers.

¡CON DIFERENCIA DE 4 PARA KANSAS CITY!#SBxFOX En la recta final del 1Q, Chiefs festeja así la ventaja de 3-7 sobre 49ers



¡Emocionante juego en el Hard Rock Stadium! pic.twitter.com/OcD5rgESLn — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 3, 2020

- Q1: Durísimo impacto entre Patrick Mahomes y Jimmie Ward

- Q1: El equipo de los "49" continúa jugando de forma agresiva.

- Q1: Mahomes vuelve a dar un excelente balón en dirección de Travis Kelce para conseguir una nueva marca de primer down.

- Q1: Damien Williams logra 14 yardas. Al final lo esperaba Richard Sherman para taclearlo. ¡Vaya juego señores!

- Q1: Tyreek Hill avanza 9 yardas

- Q1: Despeje de Wishnowsky y se extiende por todo el emparrillado.

- Q1: Robbie Gould anota desde los 38 yardas a favor de los 49ers.

¡FG DE 49ERS! #SBxFOX Robbie Gould logra el intento de 38 yardas para abrir el marcador en Miami @FOXImpactoNFL #NFLxFOX pic.twitter.com/umd103ygO5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 2, 2020

- Acción en directo.

- Q1 | Patrick Mahome habilita a Damien Williams. Sin embargo, este último no pudo alcanzar su objetivo.

- Q1: Damien Williams va por el lado derecho y busca avanzar 7 yardas.

- ¡Comenzó el juego de la Super Bowl 2020!

- Kansas City Chiefs iniciará las acciones con el balón.

- Ya inicia el Super Bowl.

Remembering #24 at SB LIV.



The #49ers and Chiefs lined up at the 24-yard line for a moment of silence prior to tonight's game 🙏 pic.twitter.com/cCdlxkrWxg — San Francisco 49ers (@49ers) February 2, 2020

- Todo listo para el inicio del Super Bowl.

Kobe Bryant

- El fallecido jugador de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, recibió un homenaje en la previa del Super Bowl 2020.

Chiefs and 49ers hold a moment of silence for Kobe Bryant and the victims of the helicopter crash https://t.co/n1J5EPhDIH — Rob Arévalo (@robarev) February 2, 2020

- Así se vivió la previa del Super Bowl.

Chies vs 49ers

Mientras los jugadores de los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City se preparan para disputar el domingo la final de la Liga Nacional de Fútbol (NFL) americano, los residentes y visitantes de Miami (Florida) ya disfrutan de los eventos y extravagancias alrededor de este evento.

Las autoridades calculan que la población del núcleo de la ciudad, de unos 150 kilómetros cuadrados y medio millón de habitantes, ha aumentado en un 20 % estos días a causa de la gran número de eventos públicos y privados que se han organizado en torno al partido y que han atraído a un gran número de visitantes. El fenómeno del Super Bowl 2020 es notable.

Y es que a pesar de las investigaciones científicas que advierten de posibles daños cerebrales que a la larga pueden sufrir los jugadores, en EEUU no hay fiesta deportiva más grande que el Super Bowl, cuya 54 edición se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, y alrededor de ella hay conciertos, actividades filantrópicas, de moda y hasta de bienes raíces, que atraen a no pocas celebridades.

Si bien el domingo la mirada del Super Bowl 2020 estará puesta en Jennifer López y Shakira, responsables del emblemático espectáculo del entretiempo (uno de los eventos televisivos con más espectadores), ya desde el viernes y a lo largo de este sábado se habrán realizado por lo menos unas 50 actividades protagonizadas por figuras populares. Transmisión TV Azteca Uno en vivo.

¿Cómo se juega el fútbol americano?

En el fútbol americano se enfrentan dos equipos de 11 jugadores. Todos deben tener cascos. El objetivo es sumar más puntos que el rival.

El partido dura cuatro períodos de 15 minutos. El tiempo se puede parara cuando el árbitro principal lo solicita. El que tiene la pelota deberá acercarse a la meta rival.

Cuando el jugador toma la pelota entre sus manos, es importante saber en que yarda lo hace. El deportista tendrá cuatro posesiones para avanzar diez yardas.

¿Cómo se anota un gol en el Super Bowl?

Si el jugador llega a la zona de anotación rival ( diez yardas al final del campo) con el balón entre sus manos, se considera touchdown, y su equipo suma 6 puntos.

Después de cada touchdown, el equipo puede patear una vez para intentar que el balón pase entre los postes rivales y sumar un punto extra.

En el caso que el equipo atacante logró cuatros veces el objetivo de avanzar diez yardas, puede pedir en cualquier momento el intento de patear hacia los postes. En acertar, anotaría gol de campo y sumaría 3 puntos.

Tamaño del campo de juego

El campo de juego mide 120 yardas de largo y 53 de ancho. O sea, cerca de 110 metros de largo y 49 de ancho.

¿A Qué hora juegan el Super Bowl?

El partido en vivo y en directo será transmitido por las señales de ESPN y Fox Sports

Perú: 6:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

México:5:30 p.m.

España (lunes): 12:30 a.m.

Francia (lunes): 12:30 a.m

¿Qué canal transmite el Super Bowl 2020?

El partido comenzará a las 18:30 horas (horario peruano) e irá por la señal de ESPN y FOX Sports para Latinoamérica. En suelo norteamericano, será transmitido por FOX Sports, CBS Sports; mientras que en territorio mexicano, la cobertura quedará a cargo de Televisa y TV Azteca.

¿Quiénes juegan la final del Super Bowl 2020?

Los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers pelearán para conquistar el título de la NFL.

¿En qué consiste el Super Bowl 2020?

El Super Bowl surgió en 1966 como la final entre los campeones de las dos ligas profesionales de fútbol americanos de los Estados Unidos ( AFL y NFL). En 1970, ambas asociaciones se unieron.

¿Cuánto dura el Super Bowl 2020?

Dura alrededor de tres hora con 45 minutos . El evento suele alargarse por el musical.

¿Qué es un Quarterback?

Es una posición de campo. Son los ofensivos y se sitúan detrás del center.

¿Qué es un Touchdown?

Es la anotación en fútbol americano

Super Bowl 2020: horarios de todo el mundo

Uruguay: 17:00 hrs

Bolivia: 16:00 hrs

Holanda: 21:30 hrs

Japón: 05: 30 hrs (del día siguiente)

Redzer

Australia: 07: 30 hrs (del día siguiente)

Italia: 21:30 hrs

TV Azteca Uno EN VIVO

España: 12:30 a. m. (3 de febrero)

¿Cuál es el premio para el campeón del Super Bowl?

Los jugadores del equipo campeón recibirán 242 mil dólares. Una importante suma de dinero.

¿Dónde se juega el Super Bowl 2020?

En el Hard Rock Stadium de Miami.

Precio de entradas del Super Bowl 2020

La entrada promedio cuesta 8 mil dólares 100 dólares.

Medio Tiempo Super Bowl 2020

Jennifer López y Shakira serán las artistas quienes cantarán en el show de medio tiempo del gran tazón entre los finalistas Kansas City Chiefs vs San Francisco. También se harán presentes artistas de talla mundial como Pitbull, Ja Rule y Beyoncé.

¿Quién ganó el Super Bowl 2020?

Kansas City Chiefs vs San Francisco, uno de ellos pelearán por el título de la NFL.

Super Bowl 2020 Fecha

2 de febrero del 2020

¿Cómo ver el Superbowl por Internet?

Por Líbero.pe. puedes ver el Super bowl 2020.

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Super Bowl 2020 | Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Shakira y Jennifer López | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Cómo ver ESPN EN VIVO Shakira y Jennifer López | Canales TV

Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Dònde ver ESPN 2 EN VIVO Super Bowl 2020 | Guía TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Televisa Deportes EN VIVO por INTERNET GRATIS Canal 5

Ver juego del Super Bowl 2020.

Cómo ver Televisa EN VIVO Super Bowl 2020 | Canales TV

Sky Sports México: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Honduras: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Guatemala: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports El Salvador: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Nicaragua: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Costa Rica: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Panamá: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Puerto Rico: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Star TV México: Canal 510.

Izzi México: Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD).

Cable Onda Panamá: Canal 390 (SD) y Canal 1390 (HD).

TeleCable Costa Rica: Canal 231 (SD) y Canal 777 (HD).

Galaxia 5 Guatemala: Canal 39.

Altice Puerto Rico: Canal 355.

Cable Color Honduras: Canal 50 (Analógico) y Canal 215 (Digital).

Cable Color El Salvador: Canal 44.

Tigo Star El Salvador: Canal 30.

Tigo Star Honduras: Canal 53 (Analógico) y Canal 301 (Digital).

Mayavisión Honduras: Canal 45.

Cable & Wireless: Canal 254.

Telecable México (Tampico): Canal 17.

Eli NRT México (Monclova): Canal 55 (SD), Canal 56 (TDcentro), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD).

Claro TV Puerto Rico: Canal 308 (SD) y Canal 1308 (HD)

TV Azteca Super Bowl

Transmisión del Super Bowl 2020.

Cuándo ver TV Azteca EN VIVO Super Bowl 2020 | Canales TV

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

TV Azteca EN VIVO

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

TVAzteca Deportes EN VIVO

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

TUDN EN VIVO

TUDN (abreviado de Televisa Univision Deportes Network) es un canal de televisión especializado en deportes, propiedad de Grupo Televisa y Univisión. Inició transmisiones en México y Estados Unidos a las 00:00 del 20 de julio del 2019, en reemplazo de los canales TDN, TD Centro, Univision Deportes Network y Univisión TDN.

También se convirtió en remplazo de las marcas/divisiones, Televisa Deportes y Univision Deportes. Su nombre proviene de la fusión de las cadenas reemplazadas, TDN y Univisión Deportes Network, siendo las siglas de Televisa Univisión Deportes Network.

Cuenta con una señal para México y otra para Estados Unidos. Ingresar a "www.tudn.com2 para conseguir suscribirse.

El Show del Super Bowl

Shakira y Jennifer López.

¿Quién es Shakira?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nació un 2 de febrero de 1977 en Barranquilla Colombia. A partir desde el año 1990 a 1994 empezó a dar sus primeros pasos con uno de sus primeros álbumes. Una de sus grandes apariciones en el ámbito de futbolistico, fue el Mundial de Sudáfrica 2010, al crear el tema oficial del torneo, llamado Waka Waka.

¿Quién es Jennifer López?

Es una cantante y compositora que nació en Nueva York, el 24 de julio de 1969. Más conocida como J. Lo, esta artista conocida mundialmente, tiene profesiones como actriz, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria y cantante. Además, recordemos que estuvo involucrada sentimentalmente con el cantante de salsa, Marc Anthony.

¿Cuánto mide Shakira?

1.57 metros.

¿Cuánto mide Jennifer López?

1.64 metros

Fecha de nacimiento de Shakira

2 de febrero de 1977

Fecha de nacimiento de Jennifer López

24 de julio de 1969

¿Cuántos años tiene Shakira?

43 años.

¿Cuántos años tiene Jennifer López?

50 años.

Canciones de Shakira

1. Pies descalzos, sueños blancos

2. Hips don't lie

3. Waka Waka

4. Ciega, sordomuda

5. Si te vas

6. Loba

7. La pared

8. Suerte

9. La tortura

10. Inevitable

Canciones de Jennifer López

1. No me ames

2. Jenny From The Block

3. If you Had My Love

4. On the Floor

5. El anillo

6. Papi

7. Get Right

8. All I Have

9. Ain' It Funny

10. Ain't Your Mama

JLO Instagram

Jennifer López (@jlo)

Shakira Instagram

Shakira (@shakira)

¿Quién es el esposo de Shakira?

Gerard Piqué.

Esposo de Shakira

Gerard Piqué.

¿Quién es el esposo de Jennifer López?

No tiene.

Hijos de Shakira

Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak.

Hijos de Jennifer López

Emme Anthony y Maximilian David Anthony.

Piqué

Gerard Piqué, Futbolista español del Barcelona, es el esposo de Shakira.

¿Dónde nació Shakira?

En Barranquilla, Colombia.

¿Dónde nació Jennifer López?

En Castle Hill, Nueva York, Estados Unidos

Duración descanso del Superbowl

El partido dura 60 minutos, dividido en 4 cuartos de 15 minutos cada uno. Por ser el Super Bowl, el medio tiempo dura 20 minutos.

¿Cómo ver la Superbowl en ESPAÑA?

En España, la Super Bowl LIV será retransmitida por televisión en exclusiva por Movistar+. Bastará con que sintonices los canales Movistar Deportes o #Vamos. En cualquier de los dos casos, deberás estar suscrito al plan Selección Deportes, que te costará 10 € al mes extra.

En streaming, la única forma segura y legal de poder seguir la Super Bowl LIV en streaming desde un portátil, un smartphone o una tablet es mediante la plataforma Yomvi, a la que tendrás acceso gratuitamente si tienes contratado el plan Selección Deportes de Movistar+.

Blue to go

Todo el Super Bowl 2020.

TelevisaDeportes

Mira el Super Bowl aquí.

TUDN EN VIVO por INTERNET GRATIS

Ver todo el Super Bowl vía TUDN.

Super Bowl Transmisión en vivo

Mira todas las incidencias.

Tarjeta Roja

Una tarjeta roja se utiliza en varias disciplinas deportivas. Su significado es diferente entre los deportes, sin embargo es más común indica una falta grave y con frecuencia da lugar a que un jugador está permanente suspendido del juego (también "expulsado" del juego).

Pirlo TV

Ex jugador de Italia, Andrea Pirlo.

FOX Sports AO Vivo

Transmisión de FOX Sports para Brasil.

TV Azteca 7

Transmisión del Super Bowl para México y Estados Unidos.

Elchoyerotv

Mira el juega de la NFL.

Agenda FOX Sports

Programa de NFL en directo.

Ver FOX Sports 2 EN VIVO ONLINE GRATIS por INTERNET

49ers vs Chiefs por la Super Bowl 2020.