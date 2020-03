Oriana Sabatini, pareja de Paulo Dybala, confesó tener coronavirus [VIDEO]

Italia es uno de los países más golpeados por el coronavirus. Es más, el último reporte del país europeo indica que en tan solo un día, 793 personas fallecieron a causa de esta pandemia, lo que ha incrementado las alarmas en el mundo.

Además, el número de infectados no deja de crecer en aquella nación y se conoció que dentro de esa lista aparecen dos argentinos. Se trata del futbolista Paulo Dybala y su pareja Oriana Sabatini.

La artista ya lleva saliendo con el jugador de la Juventus desde hace buen tiempo. Es por ello que tomó la decisión de viajar a Italia a visitarlo sin saber que días después, se daría la cuarentena por orden del gobierno.

Tras sentir los síntomas del COVID-19, Oriana Sabatini se hizo la respectiva prueba dando positivo por lo que antes de que se comiencen con las especulaciones, la misma artisa decidió pronunciarse al respecto.

“Hace un tiempo estoy viviendo en Italia con mi novio. Llegué hace un mes y medio. Quería hacer este video para que no salgan noticias falsas, ni esté dando vuelta información que no es, especialmente por la gente cercana a mí, que ya lo sabe”, comenzó diciendo la artista argentina en Instagram.

Luego, agregó lo siguiente: “Hace 2 días nos hicimos el test con mi novio, y una persona más que está viviendo en la casa con nosotros, para ver si teníamos coronavirus. Hoy nos dieron los resultados y somos todos positivo. Estamos bien, sino no estaría haciendo este video, así”.

Además, Oriana Sabatini dio detalles de cómo se dio cuenta que algo no andaba bien. “Yo tenía síntomas: tos, me dolía mucho el cuerpo, mucho la cabeza y tenía cansancio constante. Yo seguía entrenando porque no sabía que estaba contagiada, pero había notado que mi respiración había cambiando mucho, y no para bien. Hoy ya bajaron los síntomas. Sigo con esa sensación de cansancio, pero no estoy mal como antes. Estoy bien en planos generales”, sentenció la gaucha.

Por último, Oriana Sabatini mandó un mensaje a todos sus compatriotas y a la población mundial. “Nosotros estamos informados. Italia es uno de los países más afectados del mundo en este momento. En Argentina está mi familia, mis amigas, y constantemente veo noticias de gente que se está yendo de vacaciones. No se están dando cuenta de lo grave que es la situación y lo grave que sería en un país como Argentina que mucha gente se contagie al mismo tiempo, que sean un quilombo los hospitales y que la gente se tenga que morir, no por la mortalidad del virus, si no porque no den a basto en los hospitales o no haya material. Quédense en sus casa, hagan la cuarentena”.

Oriana Sabatini edad

La destacada argentina tiene 23 años. Su cumpleaños es el 19 de abril de 1996.

Oriana Sabatini canciones

La argentina es toda una estrella en su país. Tiene canciones conocidas como “Luna Llena”, “Ya no hay fuego”, “Mañana”, “El último tango”, entre otras.

¿Qué es la fase 3 en Estado de Emergencia?

La fase 3 durante un Estado de Emergencia nos indica que es imposible rastrear el contagio. Si en la fase 2 se tenía claro que el contagio se había producido por un viaje al exterior, o por haber estado en contacto en una persona que venía de fuera, ahora hemos entrado en la fase de contagio comunitario; en palabras simples, se produjo dentro del territorio nacional. En la fase 3, está claro que las medidas de control y aislamiento social se tienen que endurecer, de manera que el contagio, cuyo origen es imposible de rastrear, no se siga expandiendo.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la enfermedad causada por el coronavirus puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca. También se puede contraer esta enfermedad al tocar objetos o superficies infectados y luego agarrarse los ojos, nariz y boca.