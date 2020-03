Jaime Chincha sobre Nolberto Solano: “Se ha victimizado, la FPF tiene la palabra” [VIDEO]

El último jueves por la noche, Nolberto Solano fue captado por las cámaras de Magaly TV en aparente estado de ebriedad tras beber licor en la casa de uno de sus vecinos en La Molina no cumpliendo con el estado de emergencia por el coronavirus.

A pesar de las contundentes pruebas de Solano haciendo caso omiso a las medidas dadas por el gobierno de Martín Vizcarra para combatir el COVID-19, el futbolista se defendió diciendo que no estaba haciendo nada malo.

Es más, el actual miembro del comando técnico de Ricardo Gareca expresó lo siguiente: “Los que no se pueden juntar son los que están infectados”, tratando de justificar su reunión junto a unos amigos.

Ante lo escuchado por Nolberto Solano en RPP, el periodista que se encontraba entrevistándolo, Jaime Chincha, no podía creer lo que salía dela boca del exjugador de Universitario y Newcastle.

Finalmente, la conversación llegó a su fin y el comunicador no se guardó nada y expresó su total indignación por el accionar del extécnico de la Sub 20, quien no tomaba en cuenta lo grave de su situación.

“Nolberto Solano, cometió un error gravísimo. No lo puede volver a hacer y la forma en que lo justifica, el error garrafal que ha cometido, es tratando de victimizarse”, expresó Jaime Chincha en su espacio radial y televisivo.

Segundos después, el periodista dio por terminado el tema con la siguiente frase: “El que se ha victimizado es él. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene la palabra”.

Cabe mencionar que Nolberto Solano no fue el único que participó de esta reunión en La Molina que empezó cerca del mediodía. Otro exjugador que fue visto y también pasado de copas es Pablo Zegarra, quien tuvo que ser llevado hasta la comisaría del distrito junto al dueño de la casa.

Coronavirus en Perú

El último reporte oficial señala que la lista de infectados por coronavirus en el Perú ascendió a 580 en las últimas horas. Además, ya son 9 los fallecidos.

Coronavirus en el mundo

Según las agencias internacionales, la cifra de muertos por COVID-19 ya pasó los 24 mil siendo los países más afectados Estados Unidos, China, España e Italia.