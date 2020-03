Maxi López explotó contra su ex pareja Wanda Nara por salir en cuarentena de Coronavirus

Maxi López y Wanda Nara tuvieron por un largo tiempo una feliz relación hasta que una supuesta infidelidad rompió su matrimonio. El argentino tiene una cordial amistad, pero en esta ocasión no dudó en explotar por una decisión de la modelo argentina.

El delantero del Crotone mediante una publicación en su stories de Instagram mandó un mensaje a la representante de la actual pareja de Mauro Icardi y madre de sus tres hijos en común (Valentino, Benedicto y Constantino).

"Me gustaría saber bajo qué criterio rompes una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y expones a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te mueves y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia", escribió Maxi sin mencionar a Wanda Nara.

Asimismo prosiguió en una realizando un llamado a su conciencia para que no repita un hecho que podría perjudicar a sus menores hijos teniendo en cuenta que en Italia existe una gran cantidad de contagios a causa del Coronavirus.

"¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tienes en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por ellos que eres madre de cinco criaturas (Wanda Nara tiene otras dos hijas, Francesca e Isabella, con Icardi), pero parece que no te diste cuenta", apuntó con dureza Maxi.

EL DATO

Wanda Nara tras finalizar la relación con Maxi López se convirtió en la representante su actual pareja, Mauro Icardi.