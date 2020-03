Esposa de Ezequiel Garay presenta síntomas del coronavirus

El temible coronavirus sigue extendiéndose en territorio europeo hasta llegar incluso a los seres queridos de los ya infectados. En este caso Tamara Gorro, modelo española y esposa del futbolista Ezequiel Garay, viene preocupando a sus seguidores en redes sociales luego de informar que viene presentando los síntomas.

Como se recuerda el 15 de marzo pasado el defensa del Valencia fue el primer jugador de La Liga en anunciar que era portador del covid-19 y aunque en un momento su caso preocupó este nunca perdió el optimismo y el buen semblante, mientras informaba que guardaría aislamiento en su casa.

Garay venía siendo cuidado por su esposa, quien es una usuaria muy activa de las redes sociales; no obstante, a raíz de que a la modelo se le viera 'offline' en las últimas horas, la preocupación de sus miles de 'followers' en redes no tardó en aparecer, más aún con sus últimas dos publicaciones.

"Familia virtual, tengo más de 4.000 mensajes preocupados por no haber publicado nada hoy. Imaginabais que estaba con Eze disfrutando, pero no, no hemos estado juntos. Hoy estuve en la cama todo el día, no sé qué me pasa que no podía tenerme en pie, sólo necesitaba dormir... Ahora el cuerpo me pide descansar. Quería escribir porque ya sabéis que odio mantener una intriga innecesaria. Y, por supuesto, quería eliminar esa preocupación, nada grave sucedió. Espero mañana poder levantarme mejor. Eso sí... como me encuentre con fuerza, ¡llega la gorro terremoto!", escribió el lunes Tamara.

Sin embargo has sido el último escrito de la modelo la que da pie a muchas interpretaciones sobre su estado de salud. "Perdonad que hoy no esté por aquí tampoco. La noche del domingo comencé a encontrarme mal, ayer no podía tenerme en pie y hoy tampoco. Muy cansada y la sensación de falta de aire, como si tuviera ansiedad", comenzó su texto.

"​Quizá el encierro de estos días y todas la situación provocó esa angustia. Ni idea, pero lo que voy a hacer es lo siguiente: tranquilizarme, dar el descanso que el cuerpo me pide e ir viendo mi evolución. Estoy segura de que en unas horas estoy como nueva dando guerra. ¡Los amo!", finalizó la publicación en Instagram.

De inmediato los seguidores de la influencer no tardaron en recomendarle realizarse la prueba para confirmar o descartar la presencia del virus que ya viene causando estragos en España.