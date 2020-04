Martín Vizcarra propone al Congreso análisis integral a reforma de pensiones de AFP y ONP

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se manifestó acerca de la ley entregada por el Congreso, respecto al retiro del 25% de las AFP de los aportantes. El mandatario afirmó que viene analizando la propuesta, sin embargo, reafirmó su compromiso de ejecutar una reforma integral.

"Estamos analizando esta norma porque como hemos dicho, en esta etapa, lo que queremos ver son las medidas que vayan a apoyar la emergencia. La respuesta a la emergencia y esta directamente va más allá. Nuestra propuesta es realizar una reforma integral del fondo privado de pensiones y lo ratificamos ahora", declaró.

"Lo que se debe de hacer es una reforma integral y no un retiro parcial, que no va a apoyar a los que realmente son vulnerables en esta emergencia. Porque va dirigido a gente que está trabajando actualmente y tiene su sueldo mensual. No va en el sentido y espíritu de atender a las personas que ahora son las vulnerables de esta emergencia", añadió.

Martín Vizcarra indicó que ONP también será reformada

Una de las grandes solicitudes de los aportantes es que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) también sea reformada. Martín Vizcarra refirió que dicha institución será sujeto a cambios para beneficio de los trabajadores.

"La propuesta que hemos realizado y la ratificamos en este momento es la reforma integral del Sistema Privado de Pensiones, pero también de la ONP. Verlo en su conjunto y tenemos ya en elaboración esta propuesta. Pronto lo haremos llegar", acotó.

Finalmente, pidió al Congreso llegar a un consensos a fin de desarrollar ideas en beneficio de los trabajadores. "Le manifestamos al Congreso de la República alcanzar consensos para tomar las mejores decisiones en beneficios de los trabajadores peruanos que tienen sus aportes y tienen una serie de limitaciones para su uso, pero lo más importante tienen altísimas comisiones que finalmente no los beneficia".

"Tenemos que hacer la reforma integral y nos reafirmamos en hacerlo, pero ahora la prioridad es salvar la emergencia, e inmediatamente ya tendremos la propuesta lista para presentarlo", concluyó.