Coronavirus en Perú: mediante las pruebas rápidas se detectó 532 infectados por COVID-19

En conferencia de prensa, el presidente de la República informó que 532 peruanos dieron positivos en coronavirus mediante las pruebas rápidas. Estos casos no se suman a las cifras oficiales de pacientes infectados por COVID-19 en el Perú.

"No estamos sumando esos resultados a los moleculares, para no generar alarma. Hemos hecho 10 104 pruebas rápidas, 9 572 han dado negativo y 532 han dado positivo. Tenemos en el Perú 330 mil pruebas rápidas, y las hemos distribuido a todas las regiones del país. La prueba rápida se complementa y no sustituye la prueba molecular", señaló el mandatario.

Martín Vizcarra informó que nueve laboratorios han sido aprobados por el Ministerio de Salud para procesar las pruebas moleculares. Estos centros se encuentran ubicados en los departamentos de Cajamarca, Cusco, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes, Arequipa y Lamnayeque.

Como se recuerda, el viernes 27 de marzo llegaron al Perú el primer lote de 150 000 pruebas rápidas traídas desde China. El Gobierno Peruano compró 630 000 test para detectar el coronavirus.

Las cifras del coronavirus en el Perú

-2.954 infectados

-490 hospitalizados

-109 en UCI con ventilación mecánica.

-229 altas hospitalarias

-1002 altas domiciliarias

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.