Cines nacionales sufrirán una caída de hasta 18 meses por crisis del coronavirus

El pasado 15 de marzo, Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia a nivel nacional como principal medida contra el avance del coronavirus. A partir de ahí, la industria del entretenimiento en el Perú sufrió un duro golpe en su economía al perder millones de soles en ingresos.

Por ello, la Asociación Nacional de Salas de Cine ha proyectado una crisis hasta de 15 meses tras superar el aislamiento social por el COVID-19. Así lo detalló Carlos Saco-Vértiz en una reciente entrevista con RPP.

“Ya que posteriormente a que el estado de emergencia termine, la crisis va seguir y el público no va asistir. Esta crisis va a durar entre 15 a 18 meses aproximadamente hasta que se resuelva la propagación del Covid-19”, expresó Saco-Vértiz.

No obstante, el directivo de la asociación de cines aseguró que desde enero de este año las salas de proyección de nuestro país se vio afectada por el coronavirus: "Desde fines de enero, el público dejó de asistir a las salas de cine. A raíz de las medidas de emergencia dictadas por el Gobierno, no es posible que estas empresas operen. Sus trabajadores han sido pagados su sueldo el mes de marzo oportunamente, pero estas empresas no tienen ingresos y no lo van a tener durante este año”.

Carlos Saco-Vértiz también afirmó que vienen elaborando una propuesta como la presentada por el gobierno llamada ‘Reactiva Perú’ el cual otorgará líneas de crédito a las empresas para que estas puedan salir a flote durante esta crisis.

“Las empresas no han despedido a nadie, se les está pagando el sueldo de marzo a todos. Lo que estamos planteando un esquema legal para el otorgamiento de garantías a líneas de crédito de largo plazo, porque las necesidades son para cubrir planilla, atender servicios de deuda y pagar a sus proveedores”, sentenció.