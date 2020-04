Intervienen a jóvenes que realizaron una reunión hasta el día siguiente [VIDEO]

Desde horas de la mañana, personal del Ejército del Perú, en conjunto con serenazgo, viene patrullando las calles de Lima para hacer respetar el Estado de Emergencia. En esta oportunidad, lo hicieron en el distrito de Villa María del Triunfo.

El Ejército del Perú acudió al llamado de un vecino, quien se quejó de una casa aledaña donde presuntamente se había realizado una reunión. El personal ingresó e intervino a jóvenes bebiendo alcohol hasta horas de la mañana.

Es preciso mencionar que ello- beber alcohol- no está prohibido, debido a que no hay ley seca. Lo que sí está prohibido es la congregación de personas que no residen en el mismo domicilio. Esto fue el motivo del llamado del vecino al Ejército del Perú.

El personal y serenazgo ingresaron a la vivienda donde se habían aglomerado para ingerir alcohol y se procedió a intervenir a los tres jóvenes, quienes trataron de evitar la detención queriendo escapar por las calaminas.

El coronel que estuvo a cargo del operativo aseguró que tienen el derecho de ingresar a los domicilios y no necesitan una orden, puesto a que el país se encuentra en Estado de Emergencia y la consigna es hacer respetar el aislamiento social obligatorio.

[Video: América Noticias]

"Sí, nosotros constantemente venimos haciendo patrullajes. La población nos tiene ubicados. El señor que ha denunciado nos ha llamado diciendo que era reiterativo que este personal haga estas actividades. Ahora estamos haciendo patrullaje y hemos procedido a la detención", sostuvo el coronel.