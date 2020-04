Estados Unidos dispone uso de fosas comunes para enterrar a fallecidos por covid-19

Un verdadero drama vive la ciudad de Nueva York de a causa del coronavirus. La Gran Manzana fue testigo de imágenes de féretros siendo enterrados en fosas comunes ante la situación abrumadora de las morgues y hospitales de campaña.

Actualmente, suma 159 mil 937 contagiados y 7 mil muertos. Solo este lugar supera al número de contagiados total en España (157 mil) e Italia (143 mil). Por su parte, China, país donde emergió la pandemia, ha reportado 82 mil casos.

Estados Unidos es el país que presenta un número importante por el coronavirus. El patógeno ha generado que la nación norteamericana tenga un tercio de 462 mil infectados del total mundial de 1.6 millones.

Un video captado por un drone ha captado la utilización de fosas comunes para enterrar masivamente a personas que no han sido identificadas así como para las familias que no puedan pagar un funeral.

This drone footage captures NYC workers burying bodies in a mass grave on Hart Island, just off the coast of the Bronx. For over a century, the island has served as a potter’s field for deceased with no known next of kin or families unable to pay for funerals. pic.twitter.com/wBVIGlX6aK