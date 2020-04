Coronavirus en Colombia, minuto a minuto, reporte HOY sábado 11 de abril

Coronavirus Colombia EN VIVO últimas noticias. Infórmate EN DIRECTO con las más recientes noticias y estadísticas actualizadas de HOY sábado 11 de abril sobre el COVID-19 en las ciudades colombianas. Hasta hoy se reportan 2,473 contagiados, 80 fallecidos y 197 recuperados. Sigue el minuto a minuto por Libero.pe.

Últimas noticias de HOY coronavirus en Colombia

Toda la información sobre los casos de coronavirus en Colombia.

Noticias de Colombia: sábado 11 de abril

Sigue todas las noticias al detalles con información actualizada.

Iván Duque anuncia apoyo financiero del gobierno

Iván Duque, presidente de Colombia, tocó dos puntos importantes para no perjudicar la economía de las pequeñas empresas y ciudadanos que fueron afectadas por el coronavirus.

“El estado financiará por tres meses las nóminas de las Mipymes, cubriendo salarios mínimos. El objetivo es que no haya despidos, así que el gobierno se compromete a a este financiamiento si es que no hay salida abrupta del personal de trabajo”, señaló el presidente colombiano en la tarde del último jueves.

“Habrá suspensión de tres meses a los aportes a pensiones, tanto para los empleadores como trabajadores. De la misma forma, los pensionados seguirán recibiendo su dinero mensual sin ningún problema. Estas medidas estarán disponibles a partir del lunes”, añadió.

Colombia desarrollará ventiladores mecánicos

Una arma más para combatir la pandemia del COVID-19. Colombia anunción que iniciará la fabricación de ventiladores mecánicos que ayuden a las personas contagiadas por coronavirus. La creación de elementos necesarios para combatir la enfermedad será desarrollado por la Universidad de La Sabana, con un bajo costo.

La Fundación Neumológica de Colombia recibió el iniciativa de la Universidad de La Sabana, que dispondrá de sus profesionales de las facultades de Ingeniería y Medicina. Se pudo conocer que los ventiladores mecánicos podrá ser usado con cilindros de oxígeno o tuberías de gases de hospital, siempre unido a corriente eléctrica y tiene batería de respaldo.

FMI aprobará crédito de 11 mil millones de dólares a Colombia

Kristalina Gueorguieva, Directora del Fondo Monetario Internacional, ha recomendado que se pueda renovar la línea de crédito a Colombia, que ahora sería de 11 mil millones de dólares. El gobierno ya había presentado la solicitud al organismo para afrontar la crisis económica y de salud que genera el coronavirus.

Noticias del viernes 10 de abril en Colombia

El Ministerio de Salud de Colombia informó hasta el día viernes 10 de abril 2,473 casos de coronavirus. Además, suman 80 fallecidos y 197 pacientes recuperados.

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Número de infectados por coronavirus COVID-19 en Colombia

Infectados: 2,473

Muertes: 80

Recuperados: 197

¿Cuántos casos de coronavirus hay en las regiones de Colombia?

Bogotá: 1.121

Valle del Cauca: 418

Antioquia: 246

Bolivar: 109

Atlántico: 79

Cundinamarca: 83

Risaralda: 52

Quindío: 44

Huila: 41

Norte de Santander: 40

Magdalena: 42

Caldas: 25

Boyacá: 27

Cesar: 20

Tolima: 21

Santander: 21

Cauca: 19

Meta: 16

Nariño: 31

Córdoba: 7

Casanare: 5

San Andrés y Providencia: 4

Sucre: 1

La Guajira: 1

¿Cuántos casos por coronavirus hay en municipios de Colombia?

Bogotá: 1.121 (28 fallecidos)

Cali: 333 (7 fallecidos)

Medellín: 149 (1 fallecido)

Cartagena: 100 (6 fallecidos)

Barranquilla: 60 (2 fallecidos)

San María: 40 (3 fallecidos)

Neiva: 36 (2 fallecidos)

Pereira: 36 (1 fallecido)

Cucutá: 34 (2 fallecidos)

Palmira: 28

Envigado: 21

¿Casos de coronavirus confirmados en Bogotá?

- 1.121

Número de casos de coronavirus en Medellín

- 149

¿Cuántos casos de COVID-19 hay en Barranquilla?

- 60

¿Cómo saber si soy beneficiario del Sisben?

- Ingresar a la página del Sisbén: www.sisben.gov.co

- Seleccione el tipo de documento que le corresponde.

- Digite los números de su identificación.

- Click en consultar.

Medidas de Colombia ante coronavirus

- Aislamiento obligatorio hasta el 13 de abril. Prohibición de vuelos internacionales de pasajeros. Cierre de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales.

- Programa de ayuda económico por 15.000 millones de dólares y baja de tasa de interés de referencia (de 4,25% a 3,75%) por parte del Banco Central.

Mapa del Coronavirus EN VIVO HOY

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa en tiempo real de casos de Coronavirus en todo el mundo

Coronavirus en España y países con más casos de coronavirus en el mundo

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en todo el mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 493,087 18,325 26,993 2. España 157,053 15,970 55,668 3. Italia 147,577 18.849 30.470 4. Alemania 120,157 2.688 53.913 5. Francia 124,869 13.210 24.206 6. China 81.907 3.336 77.455 7. Irán 68,192 4,232 35,465 8. Inglaterra 65.077 7.978 135 9. Turquía 42.282 908 2.142 10. Bélgica 26,667 3,019 5,568

Número de casos de coronavirus en Sudamérica

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 19.638 1.057 173 2. Ecuador 7,161 69 339 3. Chile 6,501 65 1.274 4. Perú 5,897 169 1.569 5. Colombia 2.223 69 174 6.Argentina 1.894 81 365 7. Uruguay 473 7 206 8. Venezuela 171 9 84 9. Bolivia 268 19 2 10. Paraguay 129 6 18

Casos de coronavirus en Estados Unidos y México

Estados Unidos, México y otros países del Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 476.397 17,843 26.094 México 3.441 194 633 Panamá 2.752 66 16 República Dominicana 2.349 118 80 Costa Rica 539 3 30 Cuba 515 15 28 Honduras 382 23 7 Trinidad y Tobago 109 8 1 El Salvador 117 6 15 Guatemala 126 3 17 Jamaica 63 4 13 Haití 30 2 28

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

Toda la información en Líbero.pe.