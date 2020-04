Cuarto congresista con coronavirus: "Probablemente lo contraje en el Congreso"

Coronavirus en Perú. La población peruana atraviesa una complicada situación por la rápida expansión del COVID-19. Según el Ministerio de Salud, hasta la fecha se registran 9.784 infectados y 216 muertos a nivel nacional.

Asimismo, este lunes se prendieron las alarmas en el Congreso de la República, ya que, Carlos Almerí, parlamentario de Podemos Perú, informó haber dado positivo al coronavirus.

De acuerdo a los manifestado por Carlos Almerí, quien aseguró estar cumpliendo con el aislamiento social obligatorio desde hace una semana, "probablemente se haya contagiado en las instalaciones del Parlamento.

"Muy probablemente lo he contraído en el Congreso de la República. (...) Estoy con fiebre siete días, sin apetito. Es una fiebre permanente, no puedo hablar y estoy en tratamiento con unas pastillas de azitromicina y paracetamol", declaró Almerí.

Del mismo modo, Carlos Almerí señaló que esta mañana recibió el resultado positivo del test molecular que se tomó. Además, espera recuperarse pronto para volver a sus funciones.

"No puedo hablar ante la prensa porque me agito y ya lo comuniqué al presidente del Congreso hoy recién, porque me han entregado los resultados para que todos puedan tener precauciones", agregó Almerí.

A tomar en cuenta...

En tanto, Robinson Gupioc, miembro de Podemos Perú, también indicó que es paciente del coronavirus Con este anuncio, la cifra de congresistas con COVID-19 se elevó a cinco.