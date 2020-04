Taiwán asegura que la OMS ignoró las advertencias que hizo sobre los primeros casos de coronavirus

Taiwán es uno de los pocos países que logró contener el brote del coronavirus. Aplausos y reconocimientos a una nación que logró sostener una batalla contra la pandemia, pero sus logros no son respaldados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que coordina las medidas para enfrentar al COVID-19.

La compleja relación entre China, Pekín, Taipi y Taiwán, la pequeña isla no pertenece oficialmente a la OMS. Esta controversia no permitió que los organismos puedan trabajar en conjunto para luchar contra la pandemia. Una contradicción que los protagonistas no quieren explicar.

Hace unos días atrás, el gobierno de Taiwán rechazó las acusaciones de supuesto racismo que denunció el director general de la OMS, Tedros Adhnom Ghebreyesus.

"Taiwán siempre se ha opuesto a toda forma de discriminación. Durante años, hemos estado excluidos de organizaciones internacionales y sabemos mejor que nadie que se siente al estar discriminados y aislados", apuntó la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen.

La mandataria hizo hincapié en la discriminación que sufre su país ante la organización y señaló que a pesar de los problemas, ellos empezaron a trazar los caminos para encontrar una solución a sus diferencias, pero nunca recibieron una respuesta positiva.

"Años de exclusión del sistema de la OMS y las inestimables lecciones aprendidas desde la pandemia del SARS de 2003 hicieron que Taiwán tomara medidas previas de prevención y respuesta proactiva de forma inmediata contra la Covid-19", agregó.

¿La OMS rechazó la ayuda de Taiwán?

Los funcionarios de la salud en Taipei, capital de Taiwán, señalaron que advirtieron a la OMS, las últimas semanas de diciembre, sobre el brote del coronavirus, sin embargo el ente no comunicó a los otros países y decidió guardar silencio.

"Este es el correo electrónico del pasado 31 de diciembre del 2019 que el gobierno de Taiwán envió a la OMS sobre la detección de una neumonía atípica a la China conocida como SARS con pacientes tratados de forma aislada, es decir, transmisión de persona a persona".