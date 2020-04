Anahí de Cárdenas sorprende con dura reflexión: "¿Estoy lista para morir?"

Anahí de Cárdenas, a través de su cuenta de Instagram, revela constantemente la rutina que lleva tras ser diagnosticada con cáncer de mama hace unos meses: contó una anécdota que vivió luego de haber retornado de una quimioterapia.

“Esta semana, después de mi quimioterapia del lunes, llegué a casa con un dolor medio raro en la axila. Entonces me palpé y sentí un bultito. ¡Otro! Y es, me imaginaba, un ganglio, así que llamé al doctor”, indicó Cárdenas.

“Ahora, después de sentirme el bulto, mi proceso mental fue muy rápido, automáticamente dije ‘me voy a morir’ (…) pero luego dije basta, respira. (…) Lo peor, peor, peor que podría pasar de todo esto es que me muera y ¿qué pasa si me muero? ¿Estoy lista para morirme?”, agregó en su cuenta de Instagram.

Anahí de Cárdenas: "¿Por qué estoy lista para morirme?"

Anahí de Cárdenas indicó que se siente feliz a pesar de tener dicha enfermedad. Acota que le ha permitido vivir a pleno y que se entrega al 100% todos los días.

“El cáncer me ha hecho una persona más empática, tolerante, más consciente, sensible y de ahí pensé... el cáncer me ha hecho plenamente feliz y fue ‘locazo’. Fue como un despertar. Estoy lista para morir porque doy el 100 % de mí todos los días”, señaló.

"Me puedo morir de cáncer, de COVID-19, como también puedo cruzar la calle y morirme porque me chancó un carro. Entonces me pregunté: ‘¿Por qué estoy lista para morirme?’”. concluyó.

Cárdenas a través de su cuenta de Instagram reveló que ha desarrollado 6 quimioterapias de las 12 que le han programado. "Faltan 6 quimios. Estoy a la mitad", exclamó la actriz en su red social.