Pedro Suárez Vértiz felicitó a Magaly por contenido de sus programas durante cuarentena [VIDEO]

Las críticas a Magaly Medina por el contenido de sus programas era amplio hasta antes del estallido de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Durante la cuarentena dispuesta por el gobierno de Martín Vizcarra cambió su producto y Pedro Suárez Vértiz se lo agradeció.

El reconocido cantante utilizó sus redes sociales, como tantas veces en el último tiempo, para reconocer y felicitar a la conductora por su nuevo contenido en el programa Magaly TV. “Cuando se declaró la cuarentena, era obvio que los programas de farándula iban a quebrar”, inició.

No obstante, de inmediato, a través de su Instagram, empezó con los elogios. “Magaly Medina, en su larga trayectoria, logró crear un grupo de espionaje callejero que hoy convirtió su programa, en el lider denunciador de los infractores del toque de queda”, añadió Pedro Suárez Vértiz.

A la vez, recalcó en durante este tiempo que ha revisado otros programas, pero no encuentró un producto parecido. “No lo he visto en otro lado... Lo vi en Magaly y me quedé helado”, resaltó. Y es que, los ampays ahora son a las personas que no cumplen con el aislamiento social.

“Todos creemos que el país está encerrado en sus casas como nosotros. Cuando la calle sigue exactamente llena como antes de la cuarentena. Felicitaciones a la urraca y urracos por el excelente trabajo de campo en las calles de Lima. Ahora entiendo porque tenemos semejante cantidad de contagiados”, resaltó.

De acuerdo a la última conferencia de Martín Vizcarra, el aumento en los casos de contagio sucedió por no acatar la orden de cuarentena, pues en esta fechas se dio el impresionante crecimiento.

“Somos terceros en América, luego de Estados Unidos y Brasil. Gracias Magaly por quitarme la venda de los ojos. Salvo los que se mueren de hambre, el resto somos unos irresponsables”, sentenció Pedro Suárez Vértiz en su mensaje.