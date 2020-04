Alondra García Miró: novia de Paolo Guerrero aclara que Yahaira Plasencia no es su amiga

El ameno video en vivo vía Instagram que sostuvieron Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, el cual se hizo viral, sigue siendo materia de comentarios en las redes sociales y también continúa generando reacciones por parte de diversos personajes deportivos y de la farándula.

El viernes 17 de abril en horas de la noche, Guerrero y Farfán realizaron una segunda transmisión en vivo vía Instagram, la cual causó furor entre los cibernautas por la serie de revelaciones que ambos futbolistas hicieron sobre su vida deportiva, familiar y personal. El video tuvo a más de 65 mil personas conectadas.

Entre los temas que tocaron, y que más llamaron la atención, fueron las revelaciones de Jefferson Farfán, al admitir públicamente que pasaba la cuarentena en Rusia con Yahaira Plasencia. Ello generó la sorpresa de Paolo Guerrero y de su novia Alondra García Miró, quien por momentos apareció en la transmisión.

Muchas han sido las reacciones al video de los seleccionados. Y en esta oportunidad, la encargada de manifestarse fue Alondra García Miró, novia de Paolo Guerrero. En una entrevista con el programa “América Hoy”, la bella modelo y actriz destacó lo divertidos que habían sido los videos que protagonizaron en Instagram el “Depredador” y la “Foquita”.

“Esos en vivo han sido muy graciosos. Han desencadenado muchos comentarios. No tengo cercanía ni con Jefferson Farfán ni con Yahaira Plasencia. En realidad, Jefferson es muy amigo de Paolo, como todo el mundo sabe”, manifestó Alondra García Miró.

Cuando a la actriz se le pidió que sea más específica respecto a que tanta relación tenía con Yahaira Plasencia, dio una respuesta contundente: “He tenido la oportunidad de verla una vez. No es que seamos amigas ni que conversemos, pero sí la conocí una vez. Me cayó súper bien, súper linda, súper buena onda, pero no somos amigas, para nada, no tengo contacto con ella… Pero le deseo lo mejor a los dos”, afirmó Alondra García Miró.

Cabe precisar que la novia de Paolo Guerrero realizó su debut como actriz en la telenovela “Te volveré a encontrar” que estrenó América Televisión. El elenco de esta producción cuenta con la participación de George Serbi, Pablo Heredia, Nicola Porcella, Denisse Dibós, Alessandra Fuller, César Ritter, Diego Carlos Seyfarth, Karina Jordán, Mayra Goñi, Maju Mantilla, Sergio Paris, Flavia Laos, entre otros destacados artistas.

Sobre el estrenó como actriz de Alondra García Miró, Paolo Guerrero señaló hace unos días que “no estaría con ella si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella. Respeto su trabajo y eso está bien, pero yo no podría soportarlo”, dijo enfáticamente el delantero del Inter de Porto Alegre.

Al respecto, Alondra García Miró señaló: “No lo haría (la escena de besos). Siempre voy a priorizar mi relación antes que otra cosa”. Este tema generó controversia en redes sociales ya que muchos calificaron de machista a Paolo Guerrero.