Jefferson Farfán pone en aprietos a Paolo con fecha de su boda: "Es un proceso" [VIDEO]

Coronavirus ha sometido a gran parte del mundo a una cuarentena para evitar su propagación, misma que esta siendo aprovechada por Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para realizar divertidas videollamadas y contar algunos detalles de su vida personal .

Ambos jugadores de la Selección Peruana comparten una gran amistad y confianza, pues se formaron juntos en las categorías inferiores de Alianza Lima, esta química se ve reflejada en cada transmisión que han realizado para sus seguidores.

El último viernes Paolo y Jefferson realizaron un segundo enlace vía instagram, donde ambos tocaron algunos temas personales y en el caso del jugador del Inter de Porto Alegre, salió a la mesa su boda con Alondra García Miró.

La 'Foquita' le preguntó a Paolo ¿cuándo se casaría con Alondra?, a lo que el 'Depredador' respondió dejando más dudas que certezas.

"En una etapa donde ya amerite el matrimonio, yo obviamente me voy a casar como todo ser humano", expresó Paolo Guerrero. Sin embargo, el delantero no se espero la insistencia de Jefferson Farfán que quería que precise la fecha: "¿Pero cuando, para cuando lo has pensado?".

Ante esto, Paolo solo atinó a responder: "Es un proceso". Inmediatamente después ambos empezaron a reírse ante la mirada de sus seguidores que estaban muy pendientes a lo decían los jugadores de la Selección Peruana.

Jefferson Farfán pasa cuarentena con Yahaira Plasencia

Jefferson Farfán también tocó temas privados en la divertida trasmisión y tocó temas en personales, entre ellos admitió que pasa la cuarentena con Yahaira Plasencia en Rusia y que le gustaría tener dos hijos más.