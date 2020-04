Coronavirus en Venezuela, minuto a minuto: infectados y muertos - HOY, viernes 24 de abril

Coronavirus Venezuela EN VIVO | Revisa las últimas noticias minuto a minuto tras las medidas del presidente Nicolás Maduro en la pelea contra la pandemia del COVID-19. Revisa las cifras exactas con el número de contagiados, fallecidos y recuperados de HOY viernes 24 de abril, todo en Libero.pe.

Coronavirus en Venezuela: 24 de abril

Viernes 24 de abril - coronavirus en Venezuela

9:10 a.m. El presidente interino, Juan Guaidó, insistió este jueves en que Venezuela necesita que se conforme el Gobierno de emergencia nacional para atender de forma inmediata la pandemia del coronavirus. Esta idea tiene origen en los Estados Unidos, que propuso un Gobierno de emergencia para los países sudamericanos.

8:40 a.m. Primer reporte para hoy viernes 24 de abril. Se eleva a 311 los infectados de coronavirus en Venezuela.

Nicolás Maduro apoya a los campesinos

El presidente de Venezuela, anunció que su Gobierno hizo un aporte por más de 650 mil Petros, que forman parte de los incentivos que están otorgando a los campesinos para la cosecha de invierno.

Con esto pretender que la economía en dentro de su país no se detenga y que el sector de la producción siga moviendo el flujo de dinero dentro del territorio, ya que por la pandemia las fronteras están cerradas y es imposible el comercio exterior.

Efectiva jornada con el sector productivo nacional, en la que entregamos el financiamiento e insumos que garantizan el avance económico real y la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. En medio de la cuarentena social, colectiva y consciente, ¡Producir es el Camino! pic.twitter.com/xPvYvQXNKX — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 23, 2020

Nicolás Maduro optimista con la pandemia del COVID 19

El presidente Nicolás´Maduro sigue manifestando que el país se encuentra estable ante esta pandemia, además de indicar que son el país de la región que más pruebas diarias realiza

El mandatario, se refirió a su pueblo y pidió que regresen a Venezuela por medio de los vuelos humanitarios que su gobierno esta realizando.

Tenemos los recursos, los insumos y la disposición absoluta para mantener activa toda la capacidad económica y productiva del país. En medio de bloqueos y de la conmoción mundial por la Pandemia. Venezuela no se detiene ni se detendrá jamás. ¡Juntos Venceremos! pic.twitter.com/IIZwZpVXk3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 23, 2020

Venzuela al borde del colapso

El gobierno bolivariano envió a oficiales a impedir saqueos en los estados de Monagas, Mérida, Trujillo y Bolívar, por la escasez de alimentos, pues en muchos otros lugares reportan que no tienen agua, por lo que no pueden cumplir con las medidas sanitarias básicas para combatir el coronavirus. Además, tanto en Caracas como en otras ciudades ya no hay gasolina, otro punto que agrava la situación del país venezolano.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Venezuela?

- 311 contagiados.

- 10 fallecidos.

- 126 recuperados.

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

Coronavirus en Estados Unidos y países con más casos de coronavirus en el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 887,62 50,283 89,143 2. España 219,764 22,524 92,355 3. Italia 189,973 25,549 57,576 4. Francia 158,183 21,856 42,088 5. Alemania 153,544 5,577 106,800 6. Reino Unido 138,078 18,738 N/A 7.Turquía 101,790 2,491 18,491 8. Irán 88,194 5,574 66,599 9. China 82,804 4,632 77,257 10. Rusia 68,622 615 5,568

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 50,512 3,365 26,573 2. Perú 20,914 572 7,422 3. Chile 11,812 168 5,804 4. Ecuador 11,183 560 1,328 5. Colombia 4,561 215 927 6. Argentina 3,435 167 976 7. Bolivia 703 43 44 8. Uruguay 557 12 354 9. Venezuela 311 10 126 10. Paraguay 220 9 70

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 887,622 50,283 89,143 Canadá 42,110 2,147 14,761 México 11,633 1,069 2,627 República Dominicana 5,543 265 674 Panamá 5,166 146 271 Cuba 1,235 43 365 Costa Rica 686 6 196 Honduras 562 47 50 Guatemala 384 11 30 El Salvador 261 8 672 Martinica 170 14 77 Guadalupe 149 12 82

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Fases del coronavirus

Revisa los cuatro fases del coronavirus.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

Hasta 72 horas después, esto es, permaneció durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5,6 horas en acero inoxidable y 6,8 horas en plástico.

En cobre, no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y, en cartón, la contaminación duró hasta 24, es decir, no se midió SARS-CoV.2 tras un día.