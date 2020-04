Médico británico recomienda no tener sexo con nuevas parejas por riesgo de contagio de COVID-19

Muchas son las preguntas que se plantean las personas sexualmente activas respecto a cómo cambiará su vida íntima con la presencia del coronavirus. Las interrogantes son formuladas por parejas que viven juntas, parejas que se han visto separadas por el distanciamiento social obligatorio dictado por el gobierno y también por personas sin una relación sentimental en este momento pero que piensan a futuro tener una pareja.

En tiempos de cuarentena por el COVID-19 las palabras sexo y relaciones sexuales no pueden ser tabú. Hoy más que nunca, la gente necesita información para evitar infectarse e infectar al ser amado en la intimidad. Por esa razón, la BBC de Londres fue en busca de Alex George, médico de una sala de urgencias del University Hospital Lewisham de Londres. George, quién además es una celebridad en Inglaterra por sus consejos sobre el amor, dio algunas pautas de cómo afrontar las relaciones sexuales en tiempos de coronavirus.

"Si te encuentras en una relación, viviendo con una persona y compartiendo en el mismo entorno, tu situación no debería cambiar. El sexo en estas circunstancias sí es seguro en la medida que ninguno de los dos esté infectado", afirma el galeno. Sin embargo, Alex George deja en claro que el contagio obliga a cambiar el comportamiento sexual de la pareja. "Si uno de los dos muestra síntomas de coronavirus, entonces tienes que aplicar el distanciamiento social y aislarte, incluso en tu hogar. En un mundo ideal, todos deberían mantenerse a dos metros de distancia, incluso en la casa, pero esto puede no ser factible".

Pero ¿qué ocurre con las personas que en este momento están solas y luego de la cuarentena podrían conocer a alguien y establecer una relación?.

El médico británico se muestra radical y precisa que es recomendable no tener sexo en este escenario. "Ciertamente no recomendaría tener nuevas parejas sexuales en este momento porque existe el riesgo de que puedas contraer el virus", señala Alex George.

En caso hayas iniciado una nueva relación en medio de la cuarentena y hayas detectado que esta persona, con la que has tenido sexo, ha desarrollado síntomas de COVID-19, el doctor Alex George sugiere establecer medidas para evitar la propagación del virus. "Si te has besado o has estado en contacto con alguien que crees que ha contraído el nuevo coronavirus, mantente aislado. Vigila tus síntomas. Si tienes síntomas, ten mucho más cuidado. Si tus síntomas son muy graves, busca apoyo médico".

Ante una pregunta específica sobre si el tocamiento de las partes íntimas de la pareja puede llevar a contagio, el especialista británico deja en claro lo siguiente: "Si estás tocando los genitales de tu pareja, es probable que se estén besando al mismo tiempo y sabemos que el virus se transmite a través de la saliva. Esencialmente, cualquier posibilidad de transmisión de coronavirus, de la boca a las manos, o a los genitales, o la boca de otra persona, aumenta el riesgo de transmitir el COVID-19. Queremos reducir esto al mínimo absoluto, por lo tanto es realmente importante que no mantengas ningún contacto con una pareja con la que no estás viviendo".

El uso de condón, preservativo o método anticonceptivo, es hoy en día muy importante refiere el especialista británico. "La respuesta depende de por qué no estabas usando preservativos. Si no los estabas usando porque ambos se hicieron pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual o si estás en una relación heterosexual antes de la menopausia y usan otro tipo de anticoncepción para prevenir un embarazo no planificado, entonces está bien. Pero si no estabas usando condones porque confiabas en el método de la marcha atrás, por ejemplo, o si estabas exponiéndote a una infección de transmisión sexual, entonces es aún más importante que uses condón ahora".

Finalmemte, el doctor Alex George dejó una frase que resume la inquietud de la población sexualmemte activa en medio del coronavirus: "Estamos obligados a replantear las relaciones sexuales".

¿Se puede transmitir el coronavirus a través del sexo?

Está comprobado que el COVID-19 se contagia por medio de la tos, al soltar gotículas procedentes de la nariz o boca. Sin embargo, no se registra evidencias científicas que el intercambio de fluidos por la vía sexual, sea fuente de contaminación.