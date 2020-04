Poder Ejecutivo alista norma para que colegios privados sean más transparentes en sus costos

Uno de los temas más hablados en las últimas semanas por la población peruana es el pago a los colegios particulares en estos momentos de cuarentena, en los que los niños no están yendo a clases para evitar mayores contagios de coronavirus en nuestro país.

Hay quienes han empezado a proponer que el Gobierno debería tomar cartas en el asunto y obligar a que los colegios privados bajen sus mensualidades. Incluso, hay algunas instituciones educativas que, por su cuenta, ya han tomado esta medida.

Carlos Benavides, ministro de educación, en la conferencia de prensa del domingo manifestó que se está trabajando una norma para que los colegios sean más transparentes en sus costos.

"Se prepara una norma que obligue a las instituciones educativas privadas a ser más transparentes en los costos para que los padres de familia comprendan cómo se puede bajar una pensión", indicó Benavides.

El Ministro también confirmó que los colegios no deberían cobrar por prestaciones que, en estos momentos, no se están brindando a los estudiantes porque no están asistiendo a clases presenciales.

Por otro lado, el sector público de la educación seguirá apelando a las clases no presenciales bajo la modalidad de "Aprendo en Casa".