¡Escándalo!: Altos mandos policiales hicieron contratos exhorbitantes con jóvenes universitarias

Nuevos datos aparecen en el caso de corrupción que involucra a altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Este domingo un medio de televisión informó acerca de la contratación de dos jóvenes universitarias por una jugosa cifra de dinero., provocando la intervención de la Fiscalía de la Nación.

A raíz de las investigaciones abiertas, que dejó fuera de su cargo al ex ministro del interior, Carlos Morán, el ex general de la PNP José Lavalle, al comandante Jerry Alvarado y al coronel Nolberto Miranda, se han sumado dos nuevos nombres misteriosos a todo este episodio de corrupción, los de Valeria Carbajal Montiel y Malena Stefany Del Roció Bazán Solier.

Ambas son dos jóvenes universitarias que fueron contratadas para dos servicios distintos. Valeria Carbajal, de 22 años, es una chica que vive en el Callao y fue requerida por el comandante Jerry Alvarado, para realizar una fumigación el 28 de marzo pasado en locales policiales, por la suma de S/17,515.

Sin embargo, la joven estudiante titubeó ante cámaras cuando se le mencionó el tema. “Sí lo realice (el trabajo). No recuerdo cuando fue, lo que pasa es que en los últimos meses he estado enferma, no recuerdo. Creo que ya lo realizarón (sobre el pago)”, expresó la joven, que hasta hace un mes se encontraba como practicante en otra empresa.

En su perfil de Facebook, el 6 de marzo Valeria realizó una publicación que hace dudar sobre si se llevó a cabo la fumigación o no. “Conseguí un nuevo trabajo en Santa Anita, me siento emocionada al encontrar prácticas en una empresa donde sabía que iba a aprender muchas cosas”, se lee en el post.

Además, por si fuera poco, la universitaria no recuerda cómo se realizó exactamente el contrato. “Iniciamos un contrato, pero no recuerdo mucho, todo está en los papeles. No recuerdo, no podría dar datos exactos sobre él ahorita”, señaló nerviosa Valeria Carbajal.

Finalmente, se descubrió que la estudiante no tenía el permiso del Ministerio de Salud para realizar el trabajo de fumigación requerido por el comandante. Por lo que también se investiga una relación entre Valeria Carbajal y la ex suboficial, Jaqueline Carbajal, quien está muy vinculada a Jerry Alvarado.

Por otra parte, la otra implicada es Malena Stefany Del Rocío Bzán Solier, una estudiante de la Universidad César Vallejo, quien al igual que la anterior joven, fue contactada por un alto mando de la PNP, por el coronel Nolberto Miranda y fue por la suma de S/198,000.

Tras esto, se investiga si existe una alianza entre el general José Lavalle, el comandante Jerry Alvarado y Nolberto Miranda. Ya que además, se investiga un nexo entre Stefany Bazán y Nataly Perea Mendoza, quien se sospecha tiene un vínculo con Lavalle.

¿Qué ha dicho el Ministerio del Interior?

Ante todo este escándalo, el Ministerio del Interior se pronunció a través de su cuenta de Twitter. "Frente a las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en compras realizadas por la Policía Nacional del Perú para atender la emergencia, el Ministerio del Interior informa que ha dispuesto abrir proceso administrativo disciplinario y separar del cargo a todos los involucrados", expresó.