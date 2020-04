Coronavirus en Colombia, últimas noticias: contagiados y fallecidos - HOY lunes 27 de abril

Coronavirus Colombia EN VIVO | Sigue las últimas noticias sobre el brote del COVID-19 en tierras colombianas minuto a minuto HOY lunes 27 de abril. La cifra exacta y las estadísticas que deja esta enfermedad en el país que preside Iván Duque, a través de Líbero.pe.

Coronavirus en Colombia hoy lunes 27 de abril

- 9:30 a.m. Los reos de la tercera edad de la cárcel Villavicencio tendrán que ser trasladados, tras el alto porcentaje de ser contagiados con el COVID 19.

- 9: 00 a.m. Alcaldía de Cartagena se equivoca sobre el decreto del pico y cédula. Los ciudadanos se encuentran muy molestos, pues no es la primera vez que acurre.

- 8: 30 a.m. El futbolista Gustavo Cuéllar, solicitó junto a otras personas que radican en Arabia Saudi un vuelo humanitario para volver a Colombia, lo que fue aprobado por el Gobierno. El jugador del Al Hilal ya se encuentra rumbo al país cafetero

- 8: 00 a.m. Angélica Lozano, senadora, recibió una multa por violar la cuarentena, pues fue captada cuando hacía comprar junto a la alcaldesa de Bogotá

Colombia inicia fabricación de ventiladores mecánicos

La Universidad de la Sabana lidera el gran proyecto de la fabricación de ventiladores mecánicos que ayudarán al combate contra el COVID-19 en Colombia. Estos elementos son de esencial uso para los pacientes más graves y tendrían un costo de 2,000 dólares, en tiempos en los que su demanda crece.

Gobierno anuncia reactivación de ciertos sectores

A pesar de que la crisis por el coronavirus se mantiene activa en Colombia, el presidente Iván Duque aprobó que algunos sectores regresen a la actividad luego de la para de labores por la cuarentena nacional, aunque con estrictos protocolos de sanidad. Aquí la lista de actividades que se reanudarán.

- Producción de textiles

- Producción de prendas de vestir

- Producción de artículos de cuero

- Producción de papel y cartón

- Transformación de la madera

- Productos elaborados de metal

- Fabricación de sustancias y productos químicos

- Fabricación de aparatos y equipos electrónicos

Número de infectados en Colombia

Casos: 5,379

Recuperados: 1,133

Muertos: 244

Casos de coronavirus por departamente en Colombia

Bogotá: 2.245

Valle del Cauca: 841

Antioquia: 452

Bolívar: 240

Meta: 232

Cundinamarca: 203

Risaralda: 185

Atlántico: 176

Magdalena: 160

Nariño: 93

Huila: 87

Norte de Santander: 61

Quindío: 56

Caldas: 54

Cesar: 53

Tolima: 42

Amazonas: 40

Santander: 39

Boyacá: 35

Cauca: 27

Córdoba: 23

Chocó: 11

Casanare: 10

San Andrés y Providencia: 6

La Guajira: 5

Caquetá: 2

Sucre: 1

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 452 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 2.245 infectados

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en Tolima?

- 42 infectados

Casos confirmados de coronavirus en Atlántico

- 176 infectados

¿Hasta cuándo durará la cuarentena en Colombia?

El presidente Iván Duque extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta 11 de mayo con la apertura de los sectores de construcción y manufactura.

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy 22 de abril

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real y evolución de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión en vivo vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Últimas cifras de casos de coronavirus en Estados Unidos y todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 987,322 55,415 118,781 2. España 226,629 23,190 117,727 3. Italia 197,675 26,644 64,928 4. Francia 162,100 22,856 44,903 5. Alemania 157,177 5,913 112,000 6. Reino Unido 152,840 20,732 N/A 7.Turquía 110,130 2,805 29,140 8. Irán 90,481 5,710 69,67 9. China 82,830 4,633 77,474 10. Rusia 80,949 747 6,767

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 63,100 4,286 30,152 2. Perú 27,517 728 8,088 3. Ecuador 22,719 576 1,366 4. Chile 13,331 189 7,024 5. Colombia 5,379 244 1,133 6. Argentina 3,892 192 1,107 7. Bolivia 950 50 80 8. Uruguay 606 15 375 9. Venezuela 325 10 137 10. Paraguay 228 9 85

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 987,322 55,415 118,781 Canadá 46,895 2,560 17,321 México 13,842 1,305 7,149 República Dominicana 6,135 278 910 Panamá 5,779 165 369 Cuba 1,369 54 501 Costa Rica 695 6 264 Honduras 661 61 69 Guatemala 500 15 49 El Salvador 298 8 83 Martinica 175 14 77 Guadalupe 149 12 82

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

Toda la información en Líbero.pe.