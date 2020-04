Christian Cueva se muestra enamorado de su esposa: "Pamela es el amor de mi vida" [VIDEO]

Christian Cueva dejó atrás los excesos y apariciones mediáticas en las que se vio involucrado en el pasado y ahora más que nunca, en épocas donde se necesita estar unido a la familia, se luce más enamorado que nunca de su esposa Pamela López.

Desde Pachuca en México, donde pasa el confinamiento junto a su familia, el volante de la Selección Peruana asegura que Pamela es el amor de su vida y es ella con quien desea pasar el resto de su vida.

"Pamela es el amor de mi vida, mi fortaleza y la persona que quiero que esté hasta el último día de mi vida a mi lado”, indicó el futbolista del Pachuca de la Liga MX en un enlace con el magazine 'En Boca de Todos' de América TV.

Por su parte, su cónyuge, reafirmó lo dicho por Christian y aseguró que ambos superaron los problemas del pasado y que ahora encuentran más fortalecidos como pareja.

"Gracias a Dios me siento más tranquila, con más fortaleza, las cosas buenas y malas que me han pasado en la vida me han servido mucho. Hoy por hoy, soy una persona muy feliz de tener la familia que tengo”, indicó Pamela López.

De otro lado Cueva reveló que junto a su esposa se encuentran realizando donaciones de canastas básicas en Trujillo, su tierra natal, en forma de apoyo y solidaridad con quienes la vienen pasando mal a raíz de la pandemia del coronavirus.