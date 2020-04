Perro sorprende al dar ejemplo sobre distanciamiento social a humanos y se vuelve viral [FOTO]

En un contexto de cuarentena, en el que el distanciamiento social es primordial para que no nos contagiemos del coronavirus, un perro dio una gran lección a los humanos y su fotografía se hizo viral en Twitter.

En la foto que está dando la vuelta en las redes sociales se ve cómo dos personas se encuentran haciendo una fila afuera de una tienda, manteniendo una distancia muy cercana pese a las indicaciones que siempre se repiten.

Sin embargo, un perro que parece estar haciendo la fila para hacer compras en dicho establecimiento, mantiene una gran distancia sobre las personas que están "cerca".

De inmediato, esta imagen fue muy buen aceptada por los usuarios de redes sociales, quienes la compartieron y dejaron muchos comentarios.

Para la mayoría de las personas que vieron esta imagen, el can está dando el ejemplo pese a no entender lo que está sucediendo, mientras que las dos personas que aparecen no hacen caso a las indicaciones sanitarias.

Como se sabe, se nos está recomendando no acercarnos a personas en un radio de dos metros para evitar que nos contagiemos del COVID-19.