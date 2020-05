Kim Jong-Un reapareció tras varias semanas y en medio de rumores sobre su salud

Desde hace varias semanas se especulaba con la situación de la salud del dictador norcoreano, Kim Jong-un. Sin embargo, esta tarde se confirmó que el líder de Corea del Norte se encuentra vivo, y se presentó ante toda una multitud en una cálida bienvenida llena de aplausos.

Este mes se esparció el rumor de que el líder supremo norcoreano había perecido a causa de una complicación post operatoria. No obstante, la agencia de noticias KCNA, reveló que Kim Jong-un asistió a la inauguración de una empresa de fertilizantes, ubicada en Suncheon.

Recordemos que, la última vez que el presidente del país asiático se presentó en público, fue el 12 de abril, es decir hace 19 días, cuando participó en una reunión del Partido de los Trabajadores norcoreanos. En las fotos se le observa junto a su hermana Kim Yo Jong, y los funcionarios Pak Pong Ju, Kim Dok Hun, Pak Thae Song, y Jo Yong Won.

Fue así, que ante la sorpresa de millones de personas y del planeta entero, el dictador norcoreano reapareció ante todo su pueblo y fue recibido con una lluvia de aplausos por estos, o como señala la agencia, “estalló en estruendosos gritos de hurra”.

Además, el presidente de Corea del Norte no lució enfermo en ningún momento y ni siquiera tras cortar el listón rojo y dar un discurso por la apertura de la fábrica de fertilizantes, mencionó el tema de su estado de salud.

NEW: Kim Jong Un has appeared in public for the first time in 20 days -- at a fertilizer plant, reports @YonhapNews https://t.co/JIZctF5kTm