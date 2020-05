WWE: Un aficionado de las luchas intentó imitar a Jeff Hardy y destrozó su cama [VIDEO]

La WWE acapara las miradas siempre, por las grandes luchas que presentan y los importantes referentes que tiene en sus filas. La recomendación que suele hacer la empresa a sus fanáticos es no imitar los movimientos que observan si no tienen mucha práctica.

El principal motivo es que las personas podrían quedar lastimadas al intentar realizarlos. Sin embargo, el tiempo en casa a causa de la cuarentena por el coronavirus ha hecho que algunos de los aficionados se animen a practicar estas movidas, a pesar del peligro.

Y recientemente se hizo viral un video de un fanático mexicano de la WWE, que todo indica es un acérrimo seguidor de Jeff Hardy. Tal como constan en las imágenes, decidió vestirse igual que el reconocido participante de la lucha libre para hacer más real su accionar.

Inspirado por la música de fondo, este joven decidió practicar este riesgoso movimiento. Un gran giro en el aire de este fanático terminó con su caída pesada sobre su cama, la que no soportó el impacto y terminó destrozando algunas tablas de su cama.

El resultado de su movimiento terminó generando muchas risas entre los fanáticos, que le recomendaron no volver a hacerlo en el futuro. Tener tanto tiempo libre a veces genera que las personas busquen qué hacer en su tiempo libre, aunque no midan las consecuencias.

Jeff Hardy sigue vigente en la WWE

Money in the Bank 2020 está muy cerca de iniciar, un evento en el que Jeff Hardy pretende ser gran protagonista. Luego de su vuelta a los cuadriláteros tras una dura lesión, venciendo a Baron Corbin, el experimentado luchador no se pone un techo y busca ganar un nuevo título en la WWE.