Janet Barboza intentó arreglar su cerquillo, pero obtuvo terrible resultado [VIDEO]

La aplicación Tik-Tok se ha convertido en una de las más usadas durante la cuarentena por coronavirus, a la que los famosos se han unido, tal como sucedió con Janet Barboza. La conductora de televisión comparte algunos videos y en uno reciente cometió un terrible error.

En una de sus recientes publicaciones, aprovechando del amplio tiene que tiene en casa, con unos días más por delante a causa del COVID-19, decidió hacerse un cambio de look. Al no tener a un especialista estético cerca, Janet Barboza hizo su propio cambio.

Tal como se observa en su reciente clip, intentó arreglar el cerquillo que ya se había hecho, luego de ver algunos videos tutoriales en YouTube. La práctica hace al maestro, se dice siempre, pero parece que la conductoria de televisión tendrá que esforzarse más.

“No me salió muy derecho el corte de mi cerquillo, así que ahora voy a nivelarlo”, fueron las palabras de Yanet Barboza que no anticipaban su error en la acción. No obstante, desde la forma en la que tomó su cabello era notorio que el resultado no iba a ser el mejor.

“Esto lo vi en un tutorial de YouTube y era tan fácil, pero no me salió tan bien que digamos”, añadió. Tras ello, decidió poner en práctica lo que había visto en internet, pero no calculó que la fuerza que utilizó para jalar esa zona de su pelo hizo que parezca más largo.

De inmediato aplicó el corte con una tijera y mostró el sorprendente resultado, que lógicamente no quería. Con sorpresa, y algo de tristeza en su mirada, solo observó lo mal que quedó su cerquillo y cortó el video. Las risas en Tiktok hacia Yanet Barboza no pararon.