‘Joel’ envió gracioso aliento a Andrés Wiese por nominación al rostro más bello del mundo [VIDEO]

Joel Gonzales y Nicolás de la Casas tuvieron una gran relación en la serie ‘Al fondo hay sitio’, pero no solo quedó en las pantallas, sino que también se trasladó a la vida real. Erick Elera y Andrés Wiese, quienes encarnaron a estos personajes, lo demuestran.

Tal vez ahora no lo hagan personalmente, pero lo demuestran en las redes sociales, en especial las de Erick Elera. El cantante y actor se caracteriza todavía por su peculiar estilo para llamar la atención de Andrés Wiese, la cual todavía comparte en videos y comentarios.

Esta vez no tuvo mejor idea que halagar a su excompañero de labores tras conocerse su nominación, por la organización TC Candler & The Independent Critics, a la competencia de “The 100 Most Beautiful Faces”, que busca el rostro más bello de todo el mundo.

A través de su cuenta de Instagram, los organizadores del certamen compartieron fotografías de cada uno de los personajes nombrados. Andrés Wiese, contento por ser nominado, mostró su orgullo de presentar al Perú, país que por primera vez se hace presente en la gala.

No obstante, Erick Elera tampoco perdió la oportunidad de dejar su comentario, con una dedicatoria clara. “Lo sabía, siempre confié en ti, mi Wiese, tu Wiese, nuestro Wiese. Pásame la A, pásame la N, pásame la D, pásame la R, pásame la E, pásame la S. ¿Qué dice? ¡Ricolas, ah!”, escribió el actor.

Muchos fanáticos peruanos, que ingresaron a la publicación para mostrar su apoyo, también se toparon con el cómico texto que dejó el popular ‘Joel’. Las palabras generaron muchas risas, pero seguramente que tenía el mejor de los tonos, para apoyar a Andrés Wiese.