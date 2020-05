¿Está enfermo?: Michael Jordan y la razón por la cual luce los ojos rojos en Last Dance | VIDEO

Last Dance de Netflix es la serie que ha arrasado en sintonía durante la prolongada cuarentena que cumple el mundo debido a la pandemia del coronavirus. El exitoso documental que narra la mejor etapa de Michael Jordan en los Chicago Bulls, ha sido un éxito absoluto debido a la calidad de las imágenes de archivo que se muestran como también al testimonio de los protagonistas.

Bajo el título The Last Dance, la documentada filmación de Netflix resume la temporada en la cual los Chicago Bulls ganaron tres títulos consecutivos de la NBA y se enfoca principalmente en los años 1997 y 1998 que marcaron el fin de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y compañía, es un boom mundial.

Y aunque en cada capítulo, la serie da respuesta a muchas de las dudas de los fanáticos respecto a como se vivió la interna de esa maravillosa generación de basquetbolistas, hay algunas interrogantes puestas al descubierto al ver la realidad de las estrellas.

Una de las cosas que más llama la atención de los seguidores de la serie de Netflix es la apariencia de Michael Jordan. No por su peso actual, entendible ya que no tiene la actividad física de sus mejores años en la NBA, sino por el rojo intenso de sus ojos. Ello ha marcado la preocupación de sus fanáticos, debido a que no se sabe si sufre una enfermedad o si ello se debe al consumo de alcohol o alguna sustancia.

Cabe resaltar que durante cada capítulo, se deja en claro que Michael Jordan no gustaba de beber licor mientras era jugador y su único vicio era el fumar finos habanos, los cuales importaba de las mejores casas de fabricación de Cuba.

Según ha publicado el diario español Marca, Michael Jordan sufriría de ictericia, una enfermedad que, además de dar una coloración rojiza a la vista, hace que la piel y las mucosas tomen un color amarillento por el un aumento de la bilirrubina en la sangre como resultado de ciertos trastornos hepáticos.

Por su parte, el diario argentino Clarín señala que lo de Michael Jordan no puede se diagnosticado a simple vista. Para tal efecto, consultó a un oftalmólogo quien precisó que es imposible hacer un diagnóstico sólo por lo que se ve en la serie pero que también podría deberse a una alergia o al excesivo consumo de alcohol.



Un detalle no menor es que durante la entrevista que se realiza a Michael Jordan durante la serie de Netflix, aparece sentado en su lujosa mansión al lado de un vaso que siempre está lleno. Si bien algunos señalan que Air tomaba Gatorade durante la filmación, se sabe que lo que regularmente toma la ex estrella de la NBA es un costoso tequila llamado incoro cuyo valor es de mil 600 dólares la botella.