Enferma de Nueva York sobre muertes por COVID 19: "Las vidas de los negros no importan aquí" [VIDEO]

Estados Unidos ha registrado cifras realmente alarmantes a causa de la pandemia del COVID 19, superando a China país donde se originó la enfermedad. Nueva York ha sido el estado más afectado hasta el momento, sin embargo, la revelación de un enfermera podría podría darle otro tono a la información ya conocida.

Nicole Sirotek trabaja en el hospital Elmhurst, de Queens, y relató de manera alarmante la situación que viven algunos pacientes con COVID 19 que no son tratados adecuadamente y terminan perdiendo la vida.

“Sé que no todo el mundo va a sobrevivir, no soy tan inocente. Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus. Te estoy diciendo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha”, manifestó Nicole en un video que grabó en el hospital.

Asimismo, indicó que fue testigo de como en algunos casos hubo una mala praxis del tratamiento ocasionando que pacientes que pudieron recuperar satisfactoriamente del COVID 19 perdieron la vida.

“Vi a un anestesista colocar un tubo ET y romper su esófago y el tipo se asfixió hasta morir con su propia sangre. El coronavirus no colocó ese tubo incorrectamente”, relató la enfermera.

Por último agregó: “Ni siquiera a las organizaciones de apoyo les importa una m... esta gente. Literalmente, las vidas de los negros no importan aquí. Y, quiero decir, es bastante triste que alguien que es blanca y vive a cientos de kilómetros de esta ciudad le importe más esta gente que a los de esta ciudad”, indicó indignada Nicole Sirotek.