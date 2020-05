Coronavirus en Argentina, últimas noticias: 5,371 infectados y 282 muertes [viernes 8 de mayo]

Coronavirus Argentina EN VIVO | Sigue las ÚLTIMAS NOTICIAS sobre el acontecer nacional en relación a la expansión de la COVID-19 en territorio argentino HOY viernes 8 de mayo. Hasta el momento, hay un total de 5,371 personas infectadas y 282 fallecidas.

Últimas noticias del coronavirus en Argentina

Reporte actualizado.

Coronavirus en Argentina hoy viernes 8 de mayo

Sigue todas las noticias al detalles con información actualizada.

MINUTO A MINUTO: COVID-19 EN ARGENTINA

- 11: 30 a.m. El presidente Alberto Fernández y habría tomado decisión de alargar la cuarentena por dos semanas más, hahsta el 24 de mayo. Así lo informan los principales medios del país.

- 11:00 a.m. Durante las últimas 24 horas se reportaron 18.000 personas detenidas en todo el país por incumplir la cuarentena.

- 10: 30 a.m. El foco de infección sigue estando en la capital. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó hoy que el 78% de los últimos casos positivos del COVID 19 se concentran en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires.

- 10: 00 a.m. Se reportaron 45 nuevos casos positivos en los barrios más vulnerables de Argentina, con lo que ya se suman 410. Este incremento preocupa a las autoridades sanitarias que evalúan una extensión de la cuarentena.

Resumen de noticias jueves 7 de mayo

La noticia más alarmante -por decirlo así- tiene que ver con la cifra de infectados para el jueves 7 de mayo. De los 188 nuevos casos, 102 están en la ciudad de Buenos Aires. Ello ha obligado que el Gobierno tome medidas y disponga que las Fuerzas Militares brinden mayor vigilancia durante el estado de emergencia.

Pero, no todo es malo. Y es que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) prestará US$ 1.800 millones a Argentina para recuperarse económicamente. Finalmente, en Argentina ejecutarán el método "sin contacto" para el pago con tarjeta de crédito, cuya finalidad es evitar la propagación de la pandemia.

- 9:04 p.m. Ministerio Seguridad: Durante la pandemia, nuestras fuerzas federales brindan asistencia a quienes más lo necesitan➡️@gendarmeria ofreció raciones de comida caliente en los barrios de #Bariloche, 2 de Abril y Pilar, con la colaboración de organismos de ayuda comunitaria de la zona.

- 8:35 p.m. La Nación: Deuda. Economistas locales firman una carta abierta en apoyo a la reestructuración

- 7:00 p.m. Ministerio de Desarrollo Productivo: Barack Mercosul es una fábrica de autopartes. Con la llegada de la COVID-19, reconvirtieron su forma de producción e instalaron una máquina que fabrica 6.000 barbijos por hora. Además, se capacitaron para elaborar otros insumos sanitarios como camisolines y botas

- 6:35 p.m. Cultura Nación impulsa anotarte Sostener Cultura, la beca del @FnaArgentina para integrantes de la comunidad artística con el objetivo de mitigar los efectos sociales y económicos que causa la emergencia sanitaria a los trabajadores de la cultura.

Ya podés anotarte en #SostenerCultura, la beca del @FnaArgentina para integrantes de la comunidad artística con el objetivo de mitigar los efectos sociales y económicos que causa la emergencia sanitaria a los trabajadores de la cultura.



- 6:20 p.m. La Nación: Ciudadano fue a trabajar a otra provincia y no lo dejan volver: está varado a tres cuadras de su casa

- 5:30 p.m. Alberto Fernandez: Mantuve una videoconferencia con @MorenoBID, que confirmó que Grupo BID desembolsará U$S 1.800 millones para ayudar a mitigar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del coronavirus en Argentina, la mayor asistencia financiera del organismo a nuestro país en 10 años.

- 5:22 p.m. Se aprobó la creación de una Secretaría para controlar la caja de la Justicia porteña

- 5:00 p.m. Durante la crisis del coronavirus que se vive en el país, el kirchnerismo insiste con tratar la reforma judicial este año

- 4:30 p.m. Crean un portal para que las provincias puedan controlar la cuarentena de quienes ingresan al país.

- 4:00 p.m. Durante estos días, el Ejército y las fuerzas especiales dieron índices de gran nivel de popularidad.

- 3:12 p.m. La Nación informa que Ciudadano de Mendoza rompió tres veces la cuarentena y lo condenaron a tareas comunitarias en un hospital de niños

- 2:55 p.m. El BID le prestará US$ 1.800 millones a la Argentina, la mayor asistencia de ese organismo al país

- 2:30 p.m. Donan 690 mil platos de comida a los más necesitados.

- 1:59 p.m. Aerolíneas realizaran vuelos especiales cuando termine la cuarentena.

- 1:19 p.m. La letra chica de los créditos a tasa cero: qué se puede hacer y qué no después de que la AFIP aprueba el préstamo.

- 12:30 p.m. Nuevas protestas en la Ciudad y el conurbano pese a la cuarentena por el coronavirus.

- 12:00 p.m. Coronavirus en Argentina: el Ejército y las fuerzas policiales con altos niveles de popularidad.

- 11:30 a.m. Murió de coronavirus "Billy el Niño", el policía franquista torturador que reclamaba Argentina.

- 11:00 a.m. Coronavirus en la Argentina: crece la modalidad "sin contacto" en el pago con tarjeta de crédito

- 10:00 a.m. Coronavirus en Argentina: ya son 365 los casos positivos en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires.

- 9:52 a.m. Amplían la asistencia y el Estado pagaría parte del salario de unos 2 millones de trabajadores del sector privado.

- 9:00 a.m. Diputados estrenan el sistema virtual, aunque con una "sesión" de prueba.

- 8:00 a.m. Bono ANSeS de $ 10.000: sumaron 368 mil nuevos beneficiarios.

Argentina: rango de edades de pacientes contagiados y fallecidos por coronavirus

La Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica ha revelado detalles sobre la tasa de mortalidad que tiene el coronavirus en Argentina. La edad promedio de fallecidos, hasta ahora, es de 75 años; mientras que el promedio en el caso de contagiados es de 42 años.

Además, indicaron que la mayoría de los pacientes infectados por COVID-19 se encuentran entre los 20 y 59 años. Finalmente, en el caso de los infantes, hay 152 casos en menores de 15 años, de los cuales 3 son graves actualmente.

Número de casos por coronavirus en Argentina

- 5.371 infectados

- 282 fallecidos

- 1.601 recuperados

Casos de coronavirus por provincia en Argentina

- Provincia de Buenos Aires: 1874

- Buenos Aires: 1961

- Catamarca: 0

- Chaco: 369

- Chubut: 4

- Córdoba: 321

- Corrientes: 54

- Entre Ríos: 28

- Formosa: 0

- Jujuy: 5

- La Pampa: 5

- La Rioja: 57

- Mendoza: 85

- Misiones: 24

- Neuquén: 110

- Río Negro: 248

- Salta: 4

- San Juan: 2

- San Luis: 11

- Santa Cruz: 49

- Santa Fe: 243

- Santiago del Estero: 15

- Tierra del Fuego: 145

- Tucumán: 38

Catamarca

Es una de las pocas provincias de Argentina que aún no reporta casos confirmados de coronavirus. Este lugar está ubicado al noroeste y limita con Chile. Su población es de 396.895 habitantes y su capital es San Fernando del Valle.

Formosa

Es otra de las pocas provincias de Argentina que aún no reporta casos confirmados de coronavirus. Se ubica al nordeste argentino y limita con el río Paraguay, aproximadamente a 1107 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Esta provincia tiene poco más de 200 mil habitantes.

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión EN VIVO vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Cifras actualizadas de casos de coronavirus en todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,283,951 76,450 214,844 2. España 256,855 26,070 163,919 3. Italia 215,858 29,958 96,276 4. Reino Unido 206,715 30,615 N/A 5. Rusia 177,160 1,625 23,803 6. Francia 174,791 25,987 55,027 7. Alemania 169,175 7,357 139,900 8. Turquía 133,721 8,609 51,370 9. Brasil 127,655 7,485 45,815 10. Irán 103,135 6,486 82,744

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 127,655 8,609 51,370 2. Perú 58,526 1,627 18,388 3. Ecuador 30,298 1,654 3,433 4. Chile 24,581 285 11,664 5. Colombia 8,959 397 2,148 6. Argentina 5,208 273 1,601 7. Bolivia 1,886 91 198 8. Uruguay 673 17 486 9. Paraguay 462 10 148 10. Venezuela 379 10 176

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,283,951 76,450 214,844 Canadá 64,817 4,404 28,954 México 27,634 2,704 17,781 República Dominicana 9,095 373 2,064 Panamá 7,731 218 859 Cuba 1,729 73 1.031 Honduras 1,461 99 132 Costa Rica 765 6 413 Guatemala 798 21 86 El Salvador 695 15 245 Martinica 182 14 83 Guadalupe 152 12 98

¿Qué significa COVID-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Seguir indicaciones.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo.

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar.

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus, tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros, ya no podían oler su champú y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada o que viajó a una zona de riesgo esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan cancelados para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse ante la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este escenario las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y los recursos.

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

Hasta 72 horas después. Permanece durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5-6 horas en acero inoxidable y 6-8 horas en plástico.

En cobre no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y en cartón la contaminación duró hasta 24, es decir, no se detectó al SARS-CoV.2 durante un día.

¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria?

Los virus "necesitan huéspedes vivos" como humanos, animales o plantas para poder multiplicarse y sobrevivir; mientras que las bacterias son organismos que no tienen núcleo verdadero. Muchas de ellas pueden situarse en ciertas zonas del cuerpo humano.

Autotest del coronavirus

El Ministerio de Salud activó una aplicación para poder detectar coronavirus. Para descargarla, entra aquí

Al virus lo frenamos entre todos

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsó un video en donde reunió a todos los partidos políticos y realizó una campaña con el lema "Al virus lo frenamos entre todos". Dicho motivo fue para concientizar a los ciudadanos y que se resguardaran en casa.

Beneficio Económico COVID-19

Los ministros de Economía y de Trabajo anunciaron el pasado 23 de marzo que los trabajadores informales entre 18 y 65 años cobrarán a mediados de abril 10.000 pesos por única vez. Esta medida se podría repetir en mayo solo si las circunstancias lo ameritan.

¿A qué reino pertenecen los virus?

A ninguno porque no son seres vivos.

¿Cómo sacar permiso para circular en la cuarentena?

Durante la emergencia sanitaria por el coronavirus el gobierno impuso un sistema de permisos para circular en las calles de Buenos Aires solo en casos excepcionales. Solicita tu permiso aquí.

Bono PAP

Ingresar a la página https://www.bonospap.com.ar/

¿Cuándo se cobra el bono de 10.000 pesos?

El subsidio puede ser cobrado por uno solo de los miembros de cada grupo familiar, y si alguno de los miembros de esa familia no entra en los requisitos de pago, no lo puede cobrar ninguno. Por ejemplo, si una empleada doméstica está casada con un empleado estatal o privado que cobra su sueldo en blanco, si es jubilado o si cobra un plan social que no sea la AUH, esa familia no podrá cobrar la IFE.

¿Cómo saber si puedo cobrar el bono de 10.000?

Hasta este último lunes a las 16 se habían pre inscrito 8 millones de personas para cobrar la IFE en el sitio web de la ANSeS.

Formularios para circular en cuarentena

El nuevo permiso único funcionará en Ciudad y Provincia de Buenos Aires y luego se irán sumando más jurisdicciones. El documento deberá ser presentado en los controles que se están realizando en rutas y accesos a la Ciudad con el objetivo de acatar el aislamiento social obligatorio y preventivo anunciado por el gobierno nacional en el marco de la pandemia por COVID-19 y la Emergencia Sanitaria.

Debido a la gran cantidad de consultas y para evitar la congestión de la web diseñada por la Secretaría de Innovación, el certificado entrará en plena vigencia a partir del miércoles a las 0 horas y se permitirá la convivencia de los certificados de todas las jurisdicciones hasta el martes 31, inclusive.

El trámite está dirigido a todos los habitantes que queden exceptuados del régimen de aislamiento social obligatorio y preventivo, y quienes no dispongan de una acreditación estatal previa válida para trasladarse en transporte público o vehículo particular. El formulario para el nuevo permiso se puede descargar en la web https://tramitesadistancia.gob.ar/

Todos los funcionarios estatales que ya tienen permiso para circular no necesitan renovar. Además, quienes aleguen motivos de fuerza mayor deberán presentar la documentación que respalde la situación sin necesidad de completar el formulario.

Además, desde la Secretaría de Innovación dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros desarrollaron un permiso especial para todos los declarantes de excepciones vinculados a servicios de salud y que utilicen vehículos para el desarrollo de sus actividades. Tendrán a su disposición la opción “Oblea para vehículos afectados al Servicio de Salud”, la cual deberá ser exhibida en el parabrisas del vehículo para poder movilizarse con el fin de facilitar y acelerar su circulación.

El Ministerio del Interior será el encargado de realizar los intercambios de información que resulten necesarios con organismos y entidades públicas y privadas para corroborar la veracidad de los datos.

No deberá realizar el nuevo permiso quien se encuentre cumpliendo el aislamiento pero requiera realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO Noticias de coronavirus en Argentina?

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

¿Dónde ver Canal 7 GRATIS de TV Pública EN VIVO Coronavirus en Argentina?

VHF Repetidoras: Canal 7.

TDA: Canal 23.1 (HD) y Canal 23.31 (Móvil)

Antina: Canal 12.

TV Red Chile: Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú: Canal 62.

Mundo Pacífico Chile: Canal 142.

Tigo Star Paraguay: Canal 62.

Cable de la Costa Chile: Canal 19 y Canal 3.

PTV Telecom: Dial 78.

Cablevisión Flow: Canal 11 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 7 (HD).

Claro TV: Canal 11 (HD).

Dibox: Canal 30 (HD) y Canal 644 (HD).

