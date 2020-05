Mapa del coronavirus en Perú [EN VIVO]: contagios y muertes por departamentos - HOY viernes 8 de mayo

Mapa del coronavirus en Perú EN VIVO | Conoce las últimas noticias de la COVID-19 en cada uno de los departamentos, regiones y distritos del territorio peruano. Revisa todos los detalles en el minuto a minuto con la información y estadísticas actualizadas de las cifras de contagios y fallecidos de HOY viernes 8 de mayo, a través de Libero.pe.

Coronavirus en Perú: casos en las regiones del país HOY

Últimas noticias

Últimas noticias en Perú sobre el coronavirus HOY viernes 8 de mayo

Sigue todas las noticias al detalles con información actualizada.

- 9:00 a.m. Director del Hospital Regional de Iquitos, informó que durante la madrugada 13 personas han perdido la vida a causa de la COVID-19. Asimismo, afirmó que la capacidad del centro de salud esta por colapsar.

"Tenemos 368 pacientes. Esperamos dar de alta a unos cuantos hoy. Nuestra capacidad se está desbordando en emergencia”,

- 8:30 a.m. Cajamarca: PNP Interviene a un grupo de personas que se encontraban realizando una fiesta al interior de una vivienda, donde se encontró todo tipo de bebidas alcohólicas.

- 8:00 a.m. Arequipa: El general Víctor Zanabria Angulo, anunció que este año no egresará la promoción número 33. Todos los integrantes de dicha escuela fueron enviados a sus viviendas para que cumplan la cuarentena y no retomarían sus actividades de preparación hasta el 2021.









Estudiantes dejaron las instalaciones hasta que termine la emergencia sanitaria. | Fuente: RPP/Referencial

La Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional Charcani, cerró sus instalaciones para evitar la propagación del nuevo coronavirus entre sus estudiantes, informó el jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa, general Víctor Zanabria Angulo.

El general Zanabria, indicó que la medida busca proteger a más de 500 estudiantes de diferentes promociones. Además, del cierre de las instalaciones se suspendieron los procesos de admisión hasta que termine la emergencia sanitaria.

Este año la promoción número 33 de la escuela de Charchani no podrá culminar su formación, ni incorporarse a la Policía Nacional a fin de año.

Son más de 300 jóvenes que reciben formación en un año y nueve meses, para ser suboficilaes. Se les brinda preparación académica, instrucción sobre procedimientos policiales y prácticas de tiro que ameritan contacto físico.

Agregó que, para contrarrestar la falta de policías en los próximos meses, se ha dejado sin efecto los pases a retiro del personal por la emergencia sanitaria debido al nuevo coronavirus.

También informó que al menos el 10% de los 7 mil policías en la región Arequipa dejaron de laborar por los contagios que se registraron desde abril y la cuarentena obligatoria de agentes lactantes, gestantes y quienes son considerados de riesgo por su edad o por tener enfermedades crónicas.

¿Cuántos casos por coronavirus hay en el Perú?

-Infectados: 58,526

-Fallecidos: 1,627

-Recuperados: 18,388

Coronavirus en el Perú: casos por departamento

Lima: 37,606

Callao: 4,678

Lambayeque: 3,268

Piura: 2,214

Loreto: 1,666

Áncash: 1,307

Ucayali: 1,169

La Libertad: 1,206

Arequipa: 814

Ica: 860

Junín: 655

Tumbes: 451

Cajamarca: 316

San Martín: 334

Huánuco: 293

Cusco: 280

Huancavelica: 176

Ayacucho: 189

Amazonas: 176

Pasco: 151

Tacna: 166

Puno: 158

Moquegua: 155

Madre de Dios: 138

Apurímac: 90

Cifras actualizadas de casos de coronavirus en todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,292,623 76,928 217,250 2. España 256,855 26,070 163,919 3. Italia 215,858 29,958 96,276 4. Reino Unido 206,715 30,615 N/A 5. Rusia 177,160 1,625 26,803 6. Francia 174,791 7,392 55,027 7. Alemania 169,430 7,392 141,700 8. Brasil 135,773 9,190 55,350 9. Turquía 133,721 3,641 82,984 10. Irán 103,135 6,486 82,744

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 135,773 9,190 55,350 2. Perú 58,526 1,627 18,388 3. Ecuador 30,298 1,654 3,433 4. Chile 24,581 285 11,664 5. Colombia 9,456 407 2,300 6. Argentina 5,371 282 1,601 7. Bolivia 2,081 102 219 8. Uruguay 684 17 492 9. Paraguay 462 10 148 10. Venezuela 381 10 185

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,292,623 76,928 217,250 Canadá 64,922 4,408 28,972 México 29,616 2,961 17,781 República Dominicana 9,095 373 2,064 Panamá 7,868 225 886 Cuba 1,729 73 1,031 Honduras 1,685 105 154 Guatemala 832 23 90 Costa Rica 765 6 445 El Salvador 695 15 252 Martinica 183 14 83 Guadalupe 153 13 104

¿Qué significa COVID-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se transmite el coronavirus?

Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala.

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación del COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Cuándo puedo retirar los 3 mil soles de mi AFP?

Se espera que para el retiro de los 3 mil soles se utilice el mismo procedimiento que se está llevando a cabo para el cobro de los 2 mil nuevos soles. Según Martín Vizcarra, estos retiros de las AFP no serán depositados de golpe, sino dividido en tres partes de 1 mil soles en mayo, junio y julio.

¿Cómo saber en que AFP estoy?

Para saber en qué AFP estoy afiliado sigue los siguientes pasos.

1) Ir al sitio web de la Superintendencia de Pensiones (SP).

2) Ingresar a "Atención al usuario" y luego a "Consulta de Afiliación".

3) Desde esta página debes seleccionar el botón de "AFP".

4) Ingresar tu RUT (sin puntos) y tu apellido paterno.

¿Qué es el Bono Familiar Universal?

- Un porcentaje de hogares a nivel nacional serían beneficiados.

- 6.8 millones de hogares que necesitan apoyo recibirán bono de S/.760.

- Se excluye hogares con ingresos comprobados.

¿Cuándo cobrar el Bono Universal Familiar?

En los próximos días el Ministerio de Inclusión Social publicará a través de sus redes sociales el mecanismo para acceder al Bono Familiar Universal. ¡A esperar!

¿Quiénes serán los beneficiarios el Bono 760 soles?

Los beneficiarios al Bono Familiar Universal serán las personas que no estén en planillas y cuenten con un ingreso económico no comprobado.

¿Qué medidas debemos tomar para evitar la propagación del coronavirus?

- Lavarse las manos con agua y jabón a menudo durante al menos 20 segundos.

- Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego tirarlo a la basura.

- Limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia.

- Quedarse en casa cuando tienes los síntomas de la enfermedad.

- No tocarse la cara.

- No viajar si tienes fiebre y tos.

- Usar mascarillas cada vez que salgas a los espacios públicos. Esto ayudará a que estés en riesgo de contagio.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.

2. Antes de tocar la mascarilla lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarla quítese la mascarilla, retire las cintas elásticas detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón

¿Cuándo inició la cuarentena?

El aislamiento obligatorio inició el lunes 16 de marzo a las 5:00 a.m. y tuvo como primer plazo hasta el 30 de marzo. Sin embargo, el 26 del mismo mes el presidente Martín Vizcarra amplió la fecha hasta el 12 de abril. Nuevamente, días antes de que la cuarentena culmine, se volvió a ampliar con día límite el 26 de abril, pero como ya se sabe, una vez más esta se prolongó y recién finalizará el domingo 10 de mayo.

Martín Vizcarra extiende la cuarentena en el Perú

El presidente del Perú, Martín Vizcarra, en vista de que los casos de contagio por coronavirus siguen aumentando y siguiendo la recomendación de los profesionales de la salud que se mantenga el aislamiento, decidió extender la cuarentena hasta el próximo domingo 10 de mayo.

Gobierno entregará bono de 760 soles

De la misma forma, ante el aumento de días de confinamiento, el gobierno peruano decidió otorgar un nuevo bono monetario. Serán S/ 760 soles destinados para cerca de 7,8 millones de familias. También indicó que quienes tengan ingresos comprobados no serán beneficiados.