Congresista es captado a punto de fumar durante sesión virtual del Congreso y recibe críticas en redes [VIDEO]

El congresista del Partido Morado, Daniel Olivares, se volvió tendencia en Twitter cuando estuvo cerca de encender un cigarrillo cuando el Congreso de la República estaba en sesión virtual.

el jueves en la noche se difundió un video donde el legislador, desprevenido de que la cámara de su computadora está prendida, se le ve con un cigarro mientras Daniel Urresti estaba hablando durante la sesión plenaria virtual, aunque en redes los usuarios señalaron que el congresista estaba fumando marihuana y ahi comenzó los cuestionamientos.

Daniel Olivares no demoró en responder a las acusaciones. A través de su cuenta de Twitter, el congresista señaló que no era marihuana. "Lamento decepcionarlos amigos. Es mi tabaco. Lo otro no combina con el trabajo".

El parlamentario subió luego un video donde señaló algunas cosas que se vieron durante la sesión parlamentaria en la cual participó.

"Frenamos esa ley de colectivos informales que se trató de meter. Todavía el debate continuará la próxima semana. También tratamos de plantear en el Congreso que se discuta el proyecto de ley para trabajar sobre esas bombas de tiempo que tenemos en las cárceles. Así que estar atentos", contó el congresista.

Daniel Urresti, quien estuvo vinculado en este suceso, saludó la aclaración de Daniel Olivares con un peculiar mensaje.